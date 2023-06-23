Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Pertanyakan Jumlah Uang Putra Siregar hingga Beri Tawaran untuk Ciptakan Lagu

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:15 WIB
Aldi Taher Pertanyakan Jumlah Uang Putra Siregar hingga Beri Tawaran untuk Ciptakan Lagu
Aldi Taher (Foto: Instagra)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman baru-baru ini mengatakan bahwa pengusaha Putra Siregar rela membayar mahal agar Inara tak melepas cadarnya. Rupanya, pernyataan Ustadz Derry tersebut memancing Aldi Taher untuk berkomentar.

Di akun media sosialnya, Aldi pun angkat bicara terkait keinginan Putra Siregar memberikan uang dalam jumlah besar pada Inara, demi istri Virgoun itu tak melepas cadarnya. Akan tetapi, Aldi justru meminta agar suami Septia Siregar itu tidak bertindak bodoh.

Menariknya, mantan suami Dewi Perssik itu sempat menanyakan seberapa banyak uang yang dimiliki oleh pengusaha gadget tersebut, sehingga ia rela membayar mahal seseorang hanya demi tak melepas cadar.

"Bro Putra Siregar, be a smart marketing, don't be a stupid marketing, okay?," kata Aldi Taher dikutip pada Jumat (23/6/2023).

Aldi Taher

"Kamu bilang siap bayar berapapun supaya Inara Rusli pakai cadar. Come on, Man, don't be stupid. Emang sebanyak apa duit lo, Bro?," sambungnya.

Lebih lanjut, Aldi Taher memberikan penawaran bijak kepada Putra Siregar. Pria 39 tahun itu bahkan terdengar menawarkan jasa untuk membuat lagu, agar nantinya bisa dinyanyikan oleh Inara sebagai modal berkarier di industri hiburan demi menafkahi anak-anaknya.

"Udah gini aja. Lo bayar gue, insya Allah gue buatin lagu buat Inara Rusli, dia nyanyi. Untuk nafkahin anaknya insya Allah," beber Aldi Taher.

"Gue buatin lagu judulnya 'Surat Cinta untuk Papa Starla', oke Bro?," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153231/aldi_taher-LlkR_large.jpg
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement