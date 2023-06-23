Aldi Taher Pertanyakan Jumlah Uang Putra Siregar hingga Beri Tawaran untuk Ciptakan Lagu

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman baru-baru ini mengatakan bahwa pengusaha Putra Siregar rela membayar mahal agar Inara tak melepas cadarnya. Rupanya, pernyataan Ustadz Derry tersebut memancing Aldi Taher untuk berkomentar.

Di akun media sosialnya, Aldi pun angkat bicara terkait keinginan Putra Siregar memberikan uang dalam jumlah besar pada Inara, demi istri Virgoun itu tak melepas cadarnya. Akan tetapi, Aldi justru meminta agar suami Septia Siregar itu tidak bertindak bodoh.

Menariknya, mantan suami Dewi Perssik itu sempat menanyakan seberapa banyak uang yang dimiliki oleh pengusaha gadget tersebut, sehingga ia rela membayar mahal seseorang hanya demi tak melepas cadar.

"Bro Putra Siregar, be a smart marketing, don't be a stupid marketing, okay?," kata Aldi Taher dikutip pada Jumat (23/6/2023).

"Kamu bilang siap bayar berapapun supaya Inara Rusli pakai cadar. Come on, Man, don't be stupid. Emang sebanyak apa duit lo, Bro?," sambungnya.

Lebih lanjut, Aldi Taher memberikan penawaran bijak kepada Putra Siregar. Pria 39 tahun itu bahkan terdengar menawarkan jasa untuk membuat lagu, agar nantinya bisa dinyanyikan oleh Inara sebagai modal berkarier di industri hiburan demi menafkahi anak-anaknya.

"Udah gini aja. Lo bayar gue, insya Allah gue buatin lagu buat Inara Rusli, dia nyanyi. Untuk nafkahin anaknya insya Allah," beber Aldi Taher.

"Gue buatin lagu judulnya 'Surat Cinta untuk Papa Starla', oke Bro?," lanjutnya.