HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tya Ariestya Ungkap Kondisi Kanaka Usai Alami Keretakan dan Bengkok pada Tangannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:28 WIB
Tya Ariestya Ungkap Kondisi Kanaka Usai Alami Keretakan dan Bengkok pada Tangannya
Tya Ariestya (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tya Ariestya baru-baru ini membagikan kabar kurang menyenangkan terkait putra sulungnya, Muhammad Kanaka Ratinggang. Pasalnya, bocah 6,5 tahun itu harus menjalai operasi pemasangang gips lantaran tangannya retak dan bengkok usai terjatuh dari scooter.

Kendati demikian, istri dari Irfan Ratinggang itu mengaku sangat bersyukur. Pasalnya, kondisi Kanaka bisa dikatakan berangsur membaik, bahkan nantinya tulang yang bengkok akan kembali lurus seperti semula lantaran kebengkokan yang tak dialami tak sampai 30 derajat.

"Itu karena memang bengkoknya gak sampe 30 derajat jadi Insha Allah kembalinya 100 persen," ujar Tya Ariestya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (23/6/2023).

Tya juga menjelaskan soal operasi yang dilakukan oleh putranya. Ia menyebut bahwa operasi pemasangan gips tersebut tanpa melakukan pembedahan, tetapi hanya meluruskan tulang yang bengkok.

Tya Ariestya (Nurul/MPI)

"Alhamdulillah Kanaka kan masuk ke ruang operasi juga, dibius total tapi untuk penyayatan itu gak ada, jadi bener-bener cuma pasang gips dan yang bengkok itu dilurusin," bebernya.

Usia Kanaka yang masih muda dan lentur membuatnya tak sampai mengalami patah tulang. Oleh karenanya, pemasangan gips pun dilakukan guna memastikan tulang yang bengkok akan lurus dengan maksimal.

"Karena anak kecil itu biasanya tulangnya masih lentur mungkin kalau udah dewasa itu patah, tapi kalau terjadi di anak-anak itu bengkok. Jadi dilurusin lagi terus di gips agar perkembanganya lebih maksimal," paparnya.

Halaman:
1 2
