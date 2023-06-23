Advertisement
HOT GOSSIP

Angga Wijaya Resmi Nikahi Janda 2 Anak yang Dikenalnya Lewat Sosmed

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:03 WIB
Angga Wijaya Resmi Nikahi Janda 2 Anak yang Dikenalnya Lewat Sosmed
Angga Wijaya dan Anna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Angga Wijaya, mantan suami Dewi Perssik. Pada hari ini, Jumat (23/6/2023), ia telah resmi menikahi wanita pilihan hatinya, Nurul Kamaria alias Anna disebuah hotel mewah di Jakarta.

Pernikahan Angga dan Anna diketahui berlangsung mewah di hotel Four Season, Jakarta dengan mengusung adat Sunda. Usai menggelar akad nikah, Angga dan Anna pun angkat bicara terkait momen pembacaan ijab kabul yang cukup sakral tersebut.

"Alhamdulillah tidak ada yang grogi, semua berjalan dengan lancar, sesuai harapan," ujaf Angga Wijaya dikutip dari akun YouTube CumiCumi, Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, Angga sendiri mengatakan bahwa ijab kabul berlangsung dengan lancar lantaran ia berhasil mengucapkan kalimat tersebut dalam satu tarikan napas.

Angga Wijaya dan Anna

"Pengucapan sekali, langsung jreng... Karena nggak disebutkan ulang mas kawinnya," beber Angga Wijaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
