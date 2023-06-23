Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dokter Richard Lee Disebut Netizen Cocok Jadi Komnas Perlindungan Korban Selingkuh

Claudia Noventa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:59 WIB
Dokter Richard Lee Disebut Netizen Cocok Jadi Komnas Perlindungan Korban Selingkuh
Richard Lee. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)
A
A
A

JAKARTA – Dokter Richard Lee belakangan ini memang ramai menjadi perbincangan netizen. Apalagi, setelah dirinya gercep mengundang beberapa artis korban selingkuh dalam podcastnya.

Sebut saja Inara Rusli yang diselingkuhi oleh suaminya, Virgoun, dan kini Lady Nayoan, istri Rendy Kjaernet yang diduga selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.

Tak hanya diajak dalam podcastnya untuk membicarakan masalah rumah tangga, Dokter Richard juga menggandeng Inara Rusli dan Lady Nayoan sebagai Brand Ambassador untuk klinik kecantikannya.

Dokter Richard Lee pun sempat membagikan foto di Instagram bersama kedua wanita tersebut dan menyebut mereka sebagai wanita kuat.

Inara Rusli, Dokter Richard, dan Lady Nayoan (Instagram)

"Semangat wanita wanita kuat. Thanks for coming," tulis Dokter Richard, pada Rabu (21/6/2023).

Postingan tersebut langsung ramai dikomentari banyak netizen. Mereka merasa Dokter Richard sangat gercep ketika membantu para wanita yang tersakiti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement