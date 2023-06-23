Dokter Richard Lee Disebut Netizen Cocok Jadi Komnas Perlindungan Korban Selingkuh

JAKARTA – Dokter Richard Lee belakangan ini memang ramai menjadi perbincangan netizen. Apalagi, setelah dirinya gercep mengundang beberapa artis korban selingkuh dalam podcastnya.

Sebut saja Inara Rusli yang diselingkuhi oleh suaminya, Virgoun, dan kini Lady Nayoan, istri Rendy Kjaernet yang diduga selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.

Tak hanya diajak dalam podcastnya untuk membicarakan masalah rumah tangga, Dokter Richard juga menggandeng Inara Rusli dan Lady Nayoan sebagai Brand Ambassador untuk klinik kecantikannya.

Dokter Richard Lee pun sempat membagikan foto di Instagram bersama kedua wanita tersebut dan menyebut mereka sebagai wanita kuat.

"Semangat wanita wanita kuat. Thanks for coming," tulis Dokter Richard, pada Rabu (21/6/2023).

Postingan tersebut langsung ramai dikomentari banyak netizen. Mereka merasa Dokter Richard sangat gercep ketika membantu para wanita yang tersakiti.