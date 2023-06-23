Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher akan Salurkan Hasil Penjualan Tiket Konser Tribute to Coldplay ke Yayasan Kanker

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:43 WIB
Aldi Taher akan Salurkan Hasil Penjualan Tiket Konser Tribute to Coldplay ke Yayasan Kanker
Aldi Taher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher dalam waktu dekat akan menggelar konser bertajuk Tribute to Coldplay. Rencananya, konser tersebut akan berlangsung di Bengkel Space (SCBD) Jakarta Selatan pada 3 Juli mendatang.

Menariknya, kini tiket konser tersebut telah ludes terjual. Ya, tak ada tiket tersiksa untuk menonton aksi mantan suami Dewi Perssik tersebut selama di atas panggung.

Aldi menegaskan bahwa hasil dari penjualan tiket tersebut akan ia sumbangkan ke Yayasan Kanker. Keputusannya tentu bukan tanpa alasan, sebab dirinya merupakan salah satu dari penyintas dari penyakit ganas tersebut.

Berdasarkan penelusuran, Aldi pernah divonis terkena kanker kelenjar getah bening stadium 2 pada 2016 lalu. Namun dia bersyukur, bisa sembuh setelah menjalani serangkaian pengobatan intensif.

Aldi Taher

"Konser bukan sembarang konser, ini adalah cinta, kasih sayang saya untuk pejuang kanker. Saya bilang panitia Bengkel Space, pengin hasil nyanyi, Insya Allah gue sumbangin ke yayasan kanker anak Indonesia," ungkap Aldi Taher saat ditemui di Kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (23/6/2023).

Sebagai salah satu penyintas kanker, Aldi Taher juga turut memberikan suntikan semangat kepada orang-orang yang tengah berjuang melawan penyakit kanker. Salah satunya, agar terus berjuang demi kesembuhannya.

Halaman:
1 2
