HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Suami Peggy Melati Sukma Rintis Peternakan di Selandia Baru

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:04 WIB
Cerita Suami Peggy Melati Sukma Rintis Peternakan di Selandia Baru
Peggy Melati Sukma. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Peggy Melati Sukma telah dipersunting oleh pria bernama Reza Abdul Jabbar. Rupanya, suami Peggy memiliki peternakan sapi yang luasnya mencapai 85 hektar di Selandia Baru.

Reza Abdul Jabbar bercerita mulai merintis peternakan sejak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dari SMA hingga S2 di Sydney, Australia. Dia bekerja sebagai asisten manajer di peternakan sapi perah yang mengurus 750 sapi di kawasan luar Hamilton.

"Pada bulan Desember 1992, saya pindah ke Selandia Baru dan melanjutkan SMA di Sydney," kata Reza seperti yang dikutip dalam tayangan YouTube Aagym Official pada Jumat (23/6/2023).

"Setelah SMA kelas 3 di 1993, mulai kuliah dan setelah itu kerja. Kerja dulu, a. Mau bangun kan belum ada modal," ucap Reza lagi.

