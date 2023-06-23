Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tessa Mariska Bikin Netizen Lupa Nada Asli Lagu Loneliness Milik Putri Ariani

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:54 WIB
Tessa Mariska Bikin Netizen Lupa Nada Asli Lagu <i>Loneliness</i> Milik Putri Ariani
Tessa Mariska (Foto: MPI)




JAKARTA - Putri Ariani hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat lantaran keberhasilannya meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent. Hal itu bahkan membuat lagu ciptaan Putri berjudul Loneliness turut dikenal, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dunia.

Tak sedikit orang yang memuji lirik dari lagu ciptaan Putri tersebut. Bahkan, banyak yang menyebut jika lagu Loneliness mirip dengan lagu-lagu yang diputar dalam film Disney.

Hal tersebut juga dirasakan oleh pedangdut, Tessa Mariska. Ia bahkan menyebut bahwa lagu Loneliness merupakan yang terkeren di abad ini.

"Lagu terkeren abad ini, menurut gue. Yang setuju ngacung, gak setuju acuhkan,” tulisnya dalam akun TikToknya @tessamariska_.

Tessa Mariska

Menariknya, dalam wawancara tersebut, Tessa sempat menyanyikan lagu Loneliness pada bagian reff. Akan tetapi, ia membawakan lagu tersebut dengan nada yang berbeda serta lirik yang salah.

"Yu brik may hart, brik may haf (You break my heart, break my hope). Gila tuh lagu keren banget ya," kata Tessa.

"Aku mendengar lagu itu, ‘Yu brik may hart, brik may haf (you break my heart, break my hope), seperti film-film Disney ya. Jadi kayak lagu itu mahal, kayaknya gitu, musiknya kayak orchestra gede gitu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
