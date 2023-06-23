Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaron Yan Minta Maaf setelah Video Intimnya dengan Yao Le Bocor 5 Tahun Lalu

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:52 WIB
Aaron Yan Minta Maaf setelah Video Intimnya dengan Yao Le Bocor 5 Tahun Lalu
Aaron Yan akhirnya minta maaf kepada Yao Le setelah 5 tahun. (Foto: Instagram/@aayan1120)
A
A
A

TAIPEI - Aaron Yan akhirnya buka suara dan meminta maaf atas perbuatan tak senonoh yang dilakukannya kepada seorang influencer bernama Yao Le. Dia berterima kasih dan bersyukur, Yao akhirnya membongkar aib tersebut ke publik.

“Semua ini begitu membebani hatiku. Aku tak pernah bangga dengan perbuatanku di masa lalu. Namun soal asmara, aku selalu melakukan kesalahan karena terlalu bucin,” ujarnya lewat Facebook dikutip dari Today Online, pada Jumat (23/6/2023).

Tak hanya lewat media sosial, penyanyi dan aktor asal Taiwan itu juga muncul saat Yao Le menggelar konferensi pers, pada 21 Juni silam. Dia kemudian berdiri di hadapan Yao dan membungkuk sebagai permintaan maaf.

“Aku ingin meminta maaf secara langsung dan sungguh-sungguh kepadamu. Karena aku telah membuatmu mengalami sesuatu yang seharusnya tak kau alami. Aku sungguh sangat menyesal,” kata sang aktor.

Aaron Yan mengakui, mengambil video hubungan intim mereka tanpa izin, 5 tahun silam. Namun dia membantah membocorkan video tersebut pada 2018.

“Saat itu, aku sempat menyelidiki hal ini. Dan sepertinya data-data itu bocor saat aku memperbaiki ponselku. Video-video intim yang tersebar itu seperti bom waktu yang menghantuiku,” tuturnya.

Aaron Yan. (Foto: Instagram/@aayan1120)

Aaron Yan kemudian meminta pengacaranya untuk menghapus video-video intim yang sudah terlanjur tersebar tersebut. Akibat kasus itu, komunikasinya dengan Yao Lee memburuk dan mereka putus secara tidak baik-baik.

Di hadapan media, sang aktor mengklaim akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya di masa lalu tersebut. Dia tak ingin lagi bersembunyi dari masalah dan berusaha menyelesaikannya dengan baik.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
