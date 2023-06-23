Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bebe Rexha Manggung Lagi setelah Kena Timpuk di Konser: Jangan Ada Lagi HP!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:33 WIB
Bebe Rexha Manggung Lagi setelah Kena Timpuk di Konser: Jangan Ada Lagi HP!
Bebe Rexha (Instagram)
A
A
A

PHILADELPHIA - Bebe Rexha kembali beraktivitas setelah tragedi dirinya yang terkena lemparan ponsel saat manggung beberapa waktu lalu. Kala itu, Bebe yang tengah bernyanyi di atas panggung tiba-tiba dilempar ponsel oleh penggemarnya hingga mendapat 3 jahitan di pelipis.

Setelah kejadian itu, pelantun Back To You ini nampak kembali berkonser di Philadelphia pada Rabu (21/6/23) malam. Video Bebe Rexha kembali manggung tersebar di sosial media Twitter.

Dalam video itu, Bebe nampak berinteraksi dengan penonton dan terlihat meminta tolong para petugas untuk merapikan kabel-kabel yang ada di atas panggung.

“Bisakah kita meminta seseorang untuk mebereskan (kabel) ini?,” kata Bebe.

Bebe Rexha (Instagram)

Bebe pun seolah menyindir kejadian tak mengenakan yanh menimpa dirinya. Ia meminta seseorang untuk membereskan kabel itu lantaran dirinya tak mau mendapat cedera lagi pasca apa yang ia alami.

“Aku tidak tahu aku bisa dapat memar lagi,” kata Bebe.

Tak hanya itu, Bebe juga turut menyapa para penonton konsernya di Philadelphia. Ia juga menyinggung dan mengatakan tak ingin ada ponsel lagi yang menimpa wajahnya.

“Tolong jangan ada lagi ponsel di wajah saya,” kata Bebe.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/33/2834969/bebe-rexha-dilempar-hp-sama-penonton-di-konser-mata-hingga-lebam-YpP4WMfTjW.jpg
Bebe Rexha Dilempar HP sama Penonton di Konser, Mata sampai Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/33/2820392/berat-badan-bebe-rexha-naik-14-kilogram-usai-didiagnosa-idap-pcos-mqDaUmVM5y.jpg
Berat Badan Bebe Rexha Naik 14 Kilogram Usai Didiagnosa Idap PCOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/01/33/1998443/digoda-pria-beristri-lewat-instagram-bebe-rexha-ngamuk-Xci3U0sJUC.jpg
Digoda Pria Beristri Lewat Instagram, Bebe Rexha Ngamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/06/33/1790520/selain-jago-nyanyi-bebe-rexha-juga-hobi-main-tinju-nih-buktinya-FyFJ9bLh29.jpg
Selain Jago Nyanyi, Bebe Rexha Juga Hobi Main Tinju, Nih Buktinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/25/33/1762774/puji-indonesia-bebe-rexha-ketagihan-gado-gado-hingga-ingin-kolaborasi-bareng-prilly-latuconsina-ZpFKcYOiKU.jpg
Puji Indonesia, Bebe Rexha Ketagihan Gado-Gado hingga Ingin Kolaborasi Bareng Prilly Latuconsina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175020//tasya_farasya-RrUQ_large.jpg
Mediasi Gagal, Tasya Farasya Mustahil Rujuk dengan Ahmad Assegaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement