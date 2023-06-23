Bebe Rexha Manggung Lagi setelah Kena Timpuk di Konser: Jangan Ada Lagi HP!

PHILADELPHIA - Bebe Rexha kembali beraktivitas setelah tragedi dirinya yang terkena lemparan ponsel saat manggung beberapa waktu lalu. Kala itu, Bebe yang tengah bernyanyi di atas panggung tiba-tiba dilempar ponsel oleh penggemarnya hingga mendapat 3 jahitan di pelipis.

Setelah kejadian itu, pelantun Back To You ini nampak kembali berkonser di Philadelphia pada Rabu (21/6/23) malam. Video Bebe Rexha kembali manggung tersebar di sosial media Twitter.

Dalam video itu, Bebe nampak berinteraksi dengan penonton dan terlihat meminta tolong para petugas untuk merapikan kabel-kabel yang ada di atas panggung.

“Bisakah kita meminta seseorang untuk mebereskan (kabel) ini?,” kata Bebe.

Bebe pun seolah menyindir kejadian tak mengenakan yanh menimpa dirinya. Ia meminta seseorang untuk membereskan kabel itu lantaran dirinya tak mau mendapat cedera lagi pasca apa yang ia alami.

“Aku tidak tahu aku bisa dapat memar lagi,” kata Bebe.

Tak hanya itu, Bebe juga turut menyapa para penonton konsernya di Philadelphia. Ia juga menyinggung dan mengatakan tak ingin ada ponsel lagi yang menimpa wajahnya.

“Tolong jangan ada lagi ponsel di wajah saya,” kata Bebe.