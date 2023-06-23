Utarakan Niat Melamar Mahalini Dihadapan Keluarga, Rizky Febian Sempat Jiper dan Mewek

JAKARTA - Hubungan asmara penyanyi Rizky Febian dan Mahalini sudah melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tak hanya sekedar berpacaran, pasangan ini diketahui sudah mengingat cinta mereka dalam prosesi pertunangan yang berlangsung 7 Mei 2023 lalu.

Menariknya, sebelum acara pertunangan berlangsung, Rizky Febian rupanya sempat mengajak keluarganya dan keluarga Mahalini untuk berlibur bersama. Bukan tanpa sebab, pasalnya pelantun Kesempurnaan Cinta itu ingin mengutarakan niatnya untuk melamar sang kekasih di hadapan kedua keluarga.

"Eh jujur, ini gue gak pernah cerita dimanapun ya. Jadi gini untuk pertama kali dalam seumur hidup gue, gue mempertemukan kedua orangtua, lo tahu apa yang gue lakuin? Jadi waktu itu gue gak bilang sama orang tua kita berdua. Kita cuma pengin liburan aja, gak ada bilang gue mau ngiket apa gimana," ungkap Rizky Febian dalam akun YouTube FOLKATIVE.

Lucunya, Iky yang mengaku jiper alias takut bahkan sempat menunda untuk mengutarakan niat baiknya di hadapan keluarga. Bahkan, ia mengaku sampai menangis lantaran takut jika niat baiknya tak disambut baik.

"Datanglah keluarga. Harusnya tuh gue ngobrol misalnya tinggal 3 nih tapi sangking jipernya gue, saking takutnya gue, terus gue banyak alasan lah ke Lini 'sayang mungkin besok kali ya biar waktunya pas' padahal itu gue takut," ungkap Iky.

"Di belakang Lini itu gue mewek di kamar mandi, kayak 'mah tolong bantu gue'. Di depan kamera gue bisa ceplas ceplos ngomong segala macem kalau di situasi kayak gitu wuh," lanjutnya.

Sampai akhirnya, Iky pun memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya tersebut. Meski, ia tak memungkiri bahwa dirinya takut dengan kakak-kakak dari kekasihnya.

"Sampai akhirnya 'yah mau ngobrol sebentar, pah semuanya' lagi ngumpul semuanya, udah gue beraniin diri aja. 'Aku punya rencana mau serius sama Lini kalau.. Nggak kalau diizinin mau ngiket aja dulu, udah kaget semua," paparnya.