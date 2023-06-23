Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Treatment Kejantanan Bareng Doddy Sudrajat, Aldi Taher: Biar Nggak Letoy!

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:20 WIB
Jalani Treatment Kejantanan Bareng Doddy Sudrajat, Aldi Taher: Biar Nggak Letoy!
Aldi Taher. (Foto: YouTube/StarPro Indonesia)
JAKARTA - Aldi Taher dan Doddy Sudrajat baru saja menjalani treatment kejantanan, disalah satu klinik berada di Kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (23/6/2023).

Sambil berseloroh, Aldi Taher mengaku bahwa treatment kejantanan perlu dilakukan, agar meningkatkan stamina. Apalagi selama berada di atas ranjang bersama sang istri tercinta.

"Jadi Aldi Taher konsultasi ke dokter Rocky untuk kejantanan vitalitas, karena Aldi Taher mau melamar anaknya Doddy Sudrajat. Karena saya letoy (lemah) makanya konsultasi,"ujar Aldi Taher kepada awak media.

Mantan istri Dewi Perssik ini mengatakan, keputusan untuk menjalani treatment kejantanan bukan tanpa alasan. Ia mengaku vitalitasnya sedikit menurun setelah melakukan kemoterapi.

Aldi Taher dan Doddy Sudrajat (Selvianus/MPI)

"Saya jujur ya, habis saya dikemoterapi adalah vitalitas yang sedikit menurun,"ucap Aldi.

Dalam kesempatan yang sama, Dokter Rocky Chua mengatakan, proses treatment kejantanan dilakukan hanya sekitar 10 menit. Bahkan dia menampik, bukan melalui proses penyuntikan atau hal-hal lainnya.

