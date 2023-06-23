Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Minta Izin Lamaran, Rizky Febian Ungkap Reaksi Keluarga Mahalini Terutama Kakaknya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:17 WIB
Minta Izin Lamaran, Rizky Febian Ungkap Reaksi Keluarga Mahalini Terutama Kakaknya
Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram)
JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini Ayu Raharja diketahui telah resmi bertunangan. Meski acara bahagia tersebut digelar secara tertutup, baru-baru ini pria yang akrab disapa Iky ini tampak menceritakan sedikit soal momen bahagianya yang berlangsung pada 7 Mei 2023 lalu.

Dalam video di podcast FOLKATIVE, Iky membeberkan reaksi awal keluarga kekasihnya ketika ia ingin mengajak Mahalini untuk menjalani hubungan serius. Menariknya, pelantun Seperti Kisah ini mengaku sempat mempertemukan keluarganya dan keluarga Mahalini saat liburan, tanpa lebih dulu mengatakan bahwa ia akan menyelipkan topik pembicaraan soal lamaran.

"Alhamdulillah dikasih kelancaran waktu ngelamar," ucap Iky pada penyanyi Teddy Adhitya selaku host.

"Eh jujur, ini gue gak pernah cerita dimanapun ya. Jadi gini untuk pertama kali dalam seumur hidup gue, gue mempertemukan kedua orangtua, lo tahu apa yang gue lakuin? Jadi waktu itu gue gak bilang sama orang tua kita berdua. Kita cuma pengin liburan aja, gak ada bilang gue mau ngiket apa gimana," sambungnya.

Saat itu, Iky sendiri mengaku grogi ketika ingin mengutarakan niat baiknya di hadapan keluarga. Bahkan, ia sempat menunda hal itu keeseokan harinya, sampai-sampai membuatnya menangis lantaran takut.

Rizky Febian dan Mahalini

"Datanglah keluarga. Harusnya tuh gue ngobrol misalnya tinggal 3 nih tapi sangking jipernya gue, saking takutnya gue, terus gue banyak alasan lah ke Lini 'sayang mungkin besok kali ya biar waktunya pas' padahal itu gue takut," ungkap Iky.

"Di belakang Lini itu gue mewek di kamar mandi, kayak 'mah tolong bantu gue'. Di depan kamera gue bisa ceplas ceplos ngomong segala macem kalau di situasi kayak gitu wuh," lanjutnya.

Hingga akhirnya Iky pun berani menyampaikan keinginannya untuk melamar pelantun Sial tersebut. Bahkan, pernyataannya tersebut sampai membuat kedua belah keluarga terkejut.

"Sampai akhirnya 'yah mau ngobrol sebentar, pah semuanya' lagi ngumpul semuanya, udah gue beraniin diri aja. 'Aku punya rencana mau serius sama Lini kalau.. Nggak kalau diizinin mau ngiket aja dulu, udah kaget semua," bebernya.

Halaman:
1 2
