Ungkap Kisah Cintanya, Ini Alasan Dhini Aminarti Kepincut Dimas Seto

JAKARTA - Dhini Aminarti mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa begitu jatuh cinta dengan Dimas Seto. Benih-benih cinta dua sejoli ini pertama kali muncul saat terlibat syuting sinetron bareng.

Bukan soal paras tampan, Dini Aminarti rupanya kagum dengan sikap Dimas Seto yang rajin sholat. Dhini menyebut belum pernah melihat sosok anak muda yang tidak pernah meninggalksan sholat walaupun di tengah kesibukan.

"Satu hal yang bikin aku mau sama dia karena dari tahun 99 aku syuting sampai saat itu aku syuting,” kata Dhini, dikutip dari kanal YouTube Cerita Untungs pada Jumat (23/6/2023).

"Aku gak pernah ngeliat cowok anak muda di lokasi syuting rajin salat. Ngeliat dia itu, lebih ke salatnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Dhini Aminarti menilai wanita membutuhkan sosok pria yang bisa bertanggung jawab terhadap ibadahnya kepada Tuhan. Menurut Dhini, tidak meninggalkan sholat merupakan hal basic yang harus dimiliki oleh pria.

"Yang paling basic banget menurut aku, ya, ibadah salatnya. Gimana kita mau bisa rumah tangga solid. Kalau fondasi agamanya gak ada," ucap Dhini.

"Karena kita berpikir sebagai seorang perempuan, kalau mau menikah kan harus cari imam yang bisa membimbing,” ujarnya lagi.*

(CLO)