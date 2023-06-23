Jihane Almira Miris Ada Permukiman Kumuh di Ibu Kota

JAKARTA - Jihane Almira menyoroti kehidupan masyarakat ibu kota yang masih berjibaku dengan masalah ekonomi.

Aktris 23 tahun itu mengaku rutin menjalani bakti sosial ke pemukiman kumuh hingga panti sosial.

"Kalau bakti sosial sendiri jatuhnya kayak janji aku dari keluarga ya," ungkap Jihane Almira kepada awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kunjungan Jihane ke panti ODGJ (Orang Dalam Ganguan Jiwa) pun memberi kesan tersendiri baginya.

Kegiatan itu diakuinya bisa meningkatkan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang dimiliki Jihane selama ini.

"Aku datang ke sana melihat mereka yang aku tangkap adalah ketika mereka semakin bertambah usia karakter mereka seperti anak kecil. Makanya ketika kita nonton film Benjamin Button sama seperti itu, semakin mereka berumur malah seperti anak kecil," ucap Jihane Almira.