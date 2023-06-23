Influencer Kartika Dewi Suryani Tetap Rutin Jalani Pola Hidup Sehat di Tengah Kesibukannya

JAKARTA - Kartika Dewi Suryani alias Ikasanz merupakan seorang influencer serta konten kreator yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ibu dua anak ini bahkan kerap membagikan cukup banyak konten menarik mengenai review hotel, villa, cafe dan juga resto.

Akan tetapi, beberapa bulan sebelum pandemi terjadi, ia pun memilih untuk pindah dari Bandung ke Bali. Menariknya, selama hampir 4 tahun menetap di Pulau Dewata, Ikasanz mengaku jika kariernya sebagai seorang konten kreator sekaligus influencer terus merangkak naik.

Selain endorse, ia juga kerap diminta untuk mereview hotel, villa, hingga restoran yang berada di sana. Bahkan, beberapa endorse pun berdatangan padanya.

Saat ini, pemilik akun Instagram @ikasanz ini mulai membagikan konten seputar gaya hidup sehat di akunnya. Ia bahkan menyebut bahwa hobi gymnya sudah bisa dianggap sebagai sebuah profesi menjanjikan.

"Saya tidak hanya menjadikan hobi gym sebatas aktivitas sehari-hari saja, tapi sudah menjadi profesi," jelasnya.

Terbukti, Ikasanz kini mulai membuat video tentang gym dan bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak muda. Ia yang memang memiliki hobi di dunia olahraga bahkan dengan mudah bisa menggaet anak muda untuk menjalani pola hidup sehat.