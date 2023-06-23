Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Influencer Kartika Dewi Suryani Tetap Rutin Jalani Pola Hidup Sehat di Tengah Kesibukannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:01 WIB
Influencer Kartika Dewi Suryani Tetap Rutin Jalani Pola Hidup Sehat di Tengah Kesibukannya
Ikasanz (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Dewi Suryani alias Ikasanz merupakan seorang influencer serta konten kreator yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ibu dua anak ini bahkan kerap membagikan cukup banyak konten menarik mengenai review hotel, villa, cafe dan juga resto.

Akan tetapi, beberapa bulan sebelum pandemi terjadi, ia pun memilih untuk pindah dari Bandung ke Bali. Menariknya, selama hampir 4 tahun menetap di Pulau Dewata, Ikasanz mengaku jika kariernya sebagai seorang konten kreator sekaligus influencer terus merangkak naik.

Selain endorse, ia juga kerap diminta untuk mereview hotel, villa, hingga restoran yang berada di sana. Bahkan, beberapa endorse pun berdatangan padanya.

Saat ini, pemilik akun Instagram @ikasanz ini mulai membagikan konten seputar gaya hidup sehat di akunnya. Ia bahkan menyebut bahwa hobi gymnya sudah bisa dianggap sebagai sebuah profesi menjanjikan.

Ikasanz

"Saya tidak hanya menjadikan hobi gym sebatas aktivitas sehari-hari saja, tapi sudah menjadi profesi," jelasnya.

Terbukti, Ikasanz kini mulai membuat video tentang gym dan bisa dijadikan motivasi untuk anak-anak muda. Ia yang memang memiliki hobi di dunia olahraga bahkan dengan mudah bisa menggaet anak muda untuk menjalani pola hidup sehat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement