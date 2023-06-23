Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Bisa Nonton Nia Ramadhani di Lagi Lagi Tenis, Ini Cara Manis Ardi Bakrie Beri Dukungan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:57 WIB
Tak Bisa Nonton Nia Ramadhani di Lagi Lagi Tenis, Ini Cara Manis Ardi Bakrie Beri Dukungan
Nia Ramadhani (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan olahraga Lagi Lagi Tenis bukan hanya akan mempertemukan Raffi Ahmad - Dion Wiyoko dengan Desta - Dikta melainkan juga mempertandingkan partai ganda putri dimana Nia Ramadhani dan Luna Maya akan menantang Nagita Slavina dan Gege Elisa.

Jelang laga yang akan berlangsung hari ini, Jumat (23/6/2023), Nia Ramadhani pun melakukan berbagai persiapan, salah satunya dengan menggelar sesi latihan terakhir bersama partnernya.

Selain itu, Nia Ramadhani dibantu oleh sang suami, Ardi Bakrie untuk memasang grip pada raketnya. Melalui unggahan Instagram pribadinya, terlihat Ardi sedang memasang grip raket agar istrinya itu nyaman saat bertanding. Bagi Nia, hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan sang suami kepadanya.

"Bentuk support," tulis Nia dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (23/6/2023).

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie (Instagram)

Terlebih pada saat pertandingan nanti, Ardi Bakrie tak bisa hadir untuk mendukung Nia secara langsung sehingga dukungan diberikan sebelum laga berlangsung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163923/nia_ramadhani-dynN_large.jpg
Tinggal di Singapura, Nia Ramadhani Belajar Memasak untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163825/nia_ramadhani-qSJG_large.jpg
Demi Anak, Nia Ramadhani Rela Pindah ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143976/nia_ramadhani-w5X4_large.jpg
Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123279/nia_ramadhani-GsM3_large.jpg
Nia Ramadhani Jadikan Mikhayla Teman: Dia Jadi Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115260/nia_ramadhani-dtTl_large.jpg
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102913/nagita_slavina_dan_nia_ramadhani-yhKT_large.jpg
Nia Ramadhani Dicibir Usai Ngaku Tak Bisa Suwir Ayam pada Nagita Slavina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement