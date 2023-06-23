Tak Bisa Nonton Nia Ramadhani di Lagi Lagi Tenis, Ini Cara Manis Ardi Bakrie Beri Dukungan

JAKARTA - Pertandingan olahraga Lagi Lagi Tenis bukan hanya akan mempertemukan Raffi Ahmad - Dion Wiyoko dengan Desta - Dikta melainkan juga mempertandingkan partai ganda putri dimana Nia Ramadhani dan Luna Maya akan menantang Nagita Slavina dan Gege Elisa.

Jelang laga yang akan berlangsung hari ini, Jumat (23/6/2023), Nia Ramadhani pun melakukan berbagai persiapan, salah satunya dengan menggelar sesi latihan terakhir bersama partnernya.

Selain itu, Nia Ramadhani dibantu oleh sang suami, Ardi Bakrie untuk memasang grip pada raketnya. Melalui unggahan Instagram pribadinya, terlihat Ardi sedang memasang grip raket agar istrinya itu nyaman saat bertanding. Bagi Nia, hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan sang suami kepadanya.

"Bentuk support," tulis Nia dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (23/6/2023).

Terlebih pada saat pertandingan nanti, Ardi Bakrie tak bisa hadir untuk mendukung Nia secara langsung sehingga dukungan diberikan sebelum laga berlangsung.