Dul Jaelani Akui Sempat Ragu akan Keberadaan Tuhan

JAKARTA - Dul Jaelani mengungkapkan perjalanan spiritualnya dalam akun YouTube iWill Network. Dalam video tersebut, Dul mengaku pernah mengalami masa-masa dimana dia masih ragu akan keberadaan Tuhan.

Meski dirinya menganut agama Islam, Dul tetap merasa bahwa dirinya tak mengenal seperti apa Tuhannya. Alhasil, di masa remajanya, kekasih Tissa Biani itu seringkali enggan melaksanakan ibadah Shalat.

"Waktu itu mungkin masih 1 SMP, misalkan disuruh nyokap shalat, 'Ngapain gue menyembah Tuhan? Tuhan mana yang gue semba? Kenal aja enggak?!'," kata Dul Jaelani, dikutip dari YouTube iWill Network pada Jumat (23/6/2023).

"Aku tinggal di rumah bunda. Waktu itu dibilang kalau mau tinggal disini, syaratnya cuma satu yaitu shalat. Disitu masih ngeyel, ngapain sih shalat, Tuhan aja gak kenal," tambahnya.

Pintu hati Dul pun mulai tergerak ketika ia memiliki sebuah keinginan. Kala itu, ia meminta sang bunda untuk ikut mendoakan agar harapannya terwujud.

Tak langsung mengiyakan, Maia justru menyuruh Dul untuk mohon sendiri pada Tuhan.

"Suatu saat aku ada hajat (keinginan), bunda tolong doain dong. Kata bunda, yaudah kamu doa sendiri aja, dari situ Alhamdulillah mulai belajar menyembah Tuhan," ujar Dul Jaelani.

Selain itu, ada momen lain dimana putra bungsu Ahmad Dhani itu semakin yakin bahwa Tuhan memang benar-benar selalu ada untuknya. Yakni ketika ia merasa gundah gulana, dan merasakan kasih sayang dari orang-orang tercinta.