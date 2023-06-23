Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan soal Agama, Mahalini Raharja Ungkap Beban Berat sebelum Dinikahi Rizky Febian

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:01 WIB
Bukan soal Agama, Mahalini Raharja Ungkap Beban Berat sebelum Dinikahi Rizky Febian
Mahalini dan Rizky Febian (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini Raharja mengungkap beban berat yang harus ditanggungnya sebelum resmi dipersunting oleh sang kekasih, Rizky Febian. Terlepas dari ramainya sorotan soal perbedaan keyakinan, nampaknya dua sejoli ini tak memusingkan soal itu.

Hal tersebut diungkap oleh Mahalini Raharja saat berbincang di podcast Denny Sumargo. Pelantun 'Sial' itu mengaku memiliki beban yang cukup besar di hubungannya dengan Rizky Febian.

"Lu ngerasa menuju ke jenjang pernikahan nanti, bebannya gede apa enggak?” tanya Densu, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Curhat BANG Denny Sumargo, pada Jumat (23/6/2023).

“Gedelah,” ujar Mahalini.

Usut punya usut, Mahalini Raharja mengungkap kalau beban berat itu adalah bentuk rasa penerimaan kekurangan sifat pasangan. Menurut penyanyi asal Bali itu, hal tersebut sangat penting, mengingat menikah sekali seumur hidup.

Pertunangan Mahalini dan Rizky Febian (Instagram)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement