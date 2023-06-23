Bukan soal Agama, Mahalini Raharja Ungkap Beban Berat sebelum Dinikahi Rizky Febian

JAKARTA - Mahalini Raharja mengungkap beban berat yang harus ditanggungnya sebelum resmi dipersunting oleh sang kekasih, Rizky Febian. Terlepas dari ramainya sorotan soal perbedaan keyakinan, nampaknya dua sejoli ini tak memusingkan soal itu.

Hal tersebut diungkap oleh Mahalini Raharja saat berbincang di podcast Denny Sumargo. Pelantun 'Sial' itu mengaku memiliki beban yang cukup besar di hubungannya dengan Rizky Febian.

"Lu ngerasa menuju ke jenjang pernikahan nanti, bebannya gede apa enggak?” tanya Densu, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Curhat BANG Denny Sumargo, pada Jumat (23/6/2023).

“Gedelah,” ujar Mahalini.

Usut punya usut, Mahalini Raharja mengungkap kalau beban berat itu adalah bentuk rasa penerimaan kekurangan sifat pasangan. Menurut penyanyi asal Bali itu, hal tersebut sangat penting, mengingat menikah sekali seumur hidup.