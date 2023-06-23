Begini Persiapan Putri Ariani Jelang Semi Final America's Got Talent 2023

JAKARTA - Putri Ariani akan kembali berlaga di ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Setelah lolos di tahap audisi dan mendapat golden buzzer dari Simon Cowell, penyanyi 17 tahun ini akan langsung masuk ke babak semifinal.

Apabila sesuai dengan rencana, Putri Ariani diketahui akan tampil di babak tersebut pada 22 Agustus 2023 mendatang.

Sementara itu, 2 bulan jelang kompetisi AGT Putri pun memberikan bocoran terkait penampilannya nanti. Menariknya, ia akan membawakan lagu metal di ajang tersebut.

"Persiapannya banyak. Ada lagu, mental juga," ungkap Putri Ariani di Kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Kamis (22/6/2023) kemarin.

Kendati harus memiliki banyak persiapan agar tak tersingkir, Putri Ariani mengaku cukup antusias bisa berlaga di America's Got Talent. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu kesempatan langka baginya untuk semakin dikenal banyak orang.

"Ya kalau Putri lebih ke excited," jelasnya.

Sementara itu, sebelum akhirnya tampil di America's Got Talent, Putri Ariani akan lebih dulu unjuk kebolehan dalam konser bertajuk Wanita Hebat. Konser tersebut diketahui akan berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 14 Juli 2023 mendatang.