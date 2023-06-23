Banyak Tawaran Pekerjaan Usai Berhijrah, Jenita Janet Akui Bingung

JAKARTA - Jenita Janet kini memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Ya, istri dari Danu Sofwan ini memutuskan untuk mantap berhijab sepulangnya dari ibadah Umrah beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, kini pelantun Direject itu mulai dirundung rasa kebingungan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia mulai mendapat berbagai cobaan hidup, salah satunya soal pekerjaan.

"Pasca umrah, banyak pekerjaan yang masuk, itu yang membuat saya merasa bingung," ungkap Jenita Janet dalam podcast Melaney Ricardo dikutip Jumat (23/6/2023).

"Secara manusiawi, hal ini wajar. Seseorang yang menuju perubahan akan mengalami banyak proses yang tidak mudah. Ada yang diuji dengan kesehatannya, usianya yang mungkin tidak lagi muda, atau kondisi ekonominya yang menurun," tambahnya.

Akan tetapi, pada akhirnya Jenita Janet memutuskan untuk membatalkan semua tawaran pekerjaan yang masuk demi fokus berhijrah. Bahkan sang biduan harus mengembalikan dana yang cukup banyak imbas dari batalnya pekerjaan.

"Jika ada puluhan pekerjaan yang sudah masuk, itu membuat saya merasa bingung, ya Allah, bagaimana ini? Sedangkan itu adalah tanggung jawab saya. Ada sekitar 8 atau 9 pekerjaan di mana saya harus mengembalikan uang muka mereka," jelas Janet.