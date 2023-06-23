Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banyak Tawaran Pekerjaan Usai Berhijrah, Jenita Janet Akui Bingung

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:20 WIB
Banyak Tawaran Pekerjaan Usai Berhijrah, Jenita Janet Akui Bingung
Jenita Janet (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jenita Janet kini memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Ya, istri dari Danu Sofwan ini memutuskan untuk mantap berhijab sepulangnya dari ibadah Umrah beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, kini pelantun Direject itu mulai dirundung rasa kebingungan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia mulai mendapat berbagai cobaan hidup, salah satunya soal pekerjaan.

"Pasca umrah, banyak pekerjaan yang masuk, itu yang membuat saya merasa bingung," ungkap Jenita Janet dalam podcast Melaney Ricardo dikutip Jumat (23/6/2023).

"Secara manusiawi, hal ini wajar. Seseorang yang menuju perubahan akan mengalami banyak proses yang tidak mudah. Ada yang diuji dengan kesehatannya, usianya yang mungkin tidak lagi muda, atau kondisi ekonominya yang menurun," tambahnya.

Jenita Janet

Akan tetapi, pada akhirnya Jenita Janet memutuskan untuk membatalkan semua tawaran pekerjaan yang masuk demi fokus berhijrah. Bahkan sang biduan harus mengembalikan dana yang cukup banyak imbas dari batalnya pekerjaan.

"Jika ada puluhan pekerjaan yang sudah masuk, itu membuat saya merasa bingung, ya Allah, bagaimana ini? Sedangkan itu adalah tanggung jawab saya. Ada sekitar 8 atau 9 pekerjaan di mana saya harus mengembalikan uang muka mereka," jelas Janet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/33/2883495/insecure-di-awal-pakai-hijab-jenita-janet-sampai-dikuatkan-suami-QruImYo54e.jpg
Insecure di Awal Pakai Hijab, Jenita Janet Sampai Dikuatkan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/33/2882556/jenita-janet-bersyukur-sepi-job-ternyata-ini-alasannya-TuLXcmEvZq.jpeg
Jenita Janet Bersyukur Sepi Job, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/33/2826005/berhijab-usai-pulang-umrah-jenita-janet-ini-menyelamatkanku-dari-duniawi-fNWo0ZZUWg.jpg
Berhijab usai Pulang Umrah, Jenita Janet: Ini Menyelamatkanku dari Duniawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/26/33/2734332/tahun-baru-jenita-janet-dan-suami-siapkan-liburan-romantis-URYdWDk9GW.jpg
Tahun Baru, Jenita Janet dan Suami Siapkan Liburan Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/25/33/2733954/resolusi-2023-jenita-janet-berjanji-lebih-fokus-jalani-program-bayi-tabung-KSx4GuSN4c.jpg
Resolusi 2023, Jenita Janet Berjanji Lebih Fokus Jalani Program Bayi Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/01/33/2639967/jenita-janet-nangis-kejer-terima-segepok-uang-dari-suami-4GRL3VhSub.jpg
Terima Segepok Uang dari Suami, Jenita Janet Nangis Kejer: Makasih Orang Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement