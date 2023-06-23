Luna Maya Sebut Maxime Bouttier Pria Idaman hingga Minta Didoakan

JAKARTA - Luna Maya kini menanggapi kabar yang santer beredar terkait kisah cintanya. Diketahui, artis 39 tahun itu diisukan menjalin hubungan asmara dengan Maxime Bouttier.

Tak hanya sekedar isu, keduanya juga kerap kali terlihat menghabiskan waktu bersama, seperti ketika Luna Maya ditemani Maxime Bouttier saat hadir di konser Suga BTS.

Meski tak membenarkan kabar tersebut, Luna Maya juga tak membantahnya. Bahkan, sang artis secara blak-blakan mengaku nyaman berada di dekat mantan Prilly Latuconsina itu.

"Dek Maxime itu baik dan sangat menyenangkan ada di dekatnya," kata Luna Maya saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Kendati begitu, mantan kekasih Ariel NOAH itu mengatakan, Maxime merupakan sosok idaman bagi semua perempuan. Bukan hanya dirinya yang tertarik dengan bintang film "Ticket to Paradise" tersebut.

"Dia (Maxime Bouttier) bukan hanya idaman saya, tapi idaman semua perempuan," jelas Luna Maya.

Meskipun rumor kedekatannya dengan Maxime Bouttier berhembus cukup kencang, Luna Maya tidak ingin menjelaskan hubungannya secara detail.