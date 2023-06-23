Jihane Almira Akui Sempat Risih Jalani Bakti Sosial ke Permukiman Kumuh

JAKARTA - Jihane Almira mengaku sempat risih ketika menjalani bakti sosial di permukiman kumuh kawasan Jakarta.

Diakui Jihane, kegiatan tersebut sudah dilakoninya sejak kecil. Ini karena keluarga sang artis sudah menanamkan jiwa sosial kepadanya di usia belia.

"Kalau bakti sosial sendiri jatuhnya kayak janji aku dari keluarga ya," ungkap Jihane Almira kepada awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belum lama ini.

Awalnya, Jihane merasa sempat risih ketika menyambangi permukiman kumuh di daerah terpencil termasuk Jakarta.