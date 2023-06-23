Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ameena Playdate Bareng Rayyanza, Netizen: Masya Allah Gemasnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:57 WIB
Ameena Playdate Bareng Rayyanza, Netizen: Masya Allah Gemasnya
Aurel Hermansyah dan Ameena (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar baru-baru ini mengunggah momen playdate antara putrinya, Ameena Hanna Nur Atta dengan Rayyanza Malik Ahmad. Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram, Atta terlihat menyorot momen putrinya dan Rayyanza alias Cipung saat tengah asyik bermain bersama.

Rayyanza diketahui datang ke kediaman Ameena bersama sus Rini. Namun, hal yang paling menggemaskan terjadi ketika Ameena berkali-kali berusaha untuk menyentuh pipi Rayyanza.

“Ameena playdate sama Apung,” tulis Atta, dikutip Jumat (23/6/23).

Dalam video tersebut, nampak Ameena beberapa kali mendekati Cipung ketika bocah itu tengah berinteraksi dengan pengasuhnya. Lucunya, Ameena terlihat seolah salting saat berada di dekat putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu.

Ameena dan Rayyanza

“Malu ayang maluu,” ucap Aurel pada Ameena.

Kemudian, Ameena mencoba untuk menyentuh pipi Rayyanza dengan malu-malu. Menariknya, Cipung justru memeluk Ameena sehingga membuat bocah perempuan itu salting bukan kepalang.

“Salting gess,” kata Aurel.

Momen playdate Ameena dengan Rayyanza Malik Ahmad ini pun mengundang reaksi para netizen. Mereka bahkan mengaku ikut gemas melihat kebersamaan Ameena dan Rayyanza saat bermain bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement