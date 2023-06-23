Ameena Playdate Bareng Rayyanza, Netizen: Masya Allah Gemasnya

JAKARTA - Atta Halilintar baru-baru ini mengunggah momen playdate antara putrinya, Ameena Hanna Nur Atta dengan Rayyanza Malik Ahmad. Dalam video yang diunggahnya di akun Instagram, Atta terlihat menyorot momen putrinya dan Rayyanza alias Cipung saat tengah asyik bermain bersama.

Rayyanza diketahui datang ke kediaman Ameena bersama sus Rini. Namun, hal yang paling menggemaskan terjadi ketika Ameena berkali-kali berusaha untuk menyentuh pipi Rayyanza.

“Ameena playdate sama Apung,” tulis Atta, dikutip Jumat (23/6/23).

Dalam video tersebut, nampak Ameena beberapa kali mendekati Cipung ketika bocah itu tengah berinteraksi dengan pengasuhnya. Lucunya, Ameena terlihat seolah salting saat berada di dekat putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu.

“Malu ayang maluu,” ucap Aurel pada Ameena.

Kemudian, Ameena mencoba untuk menyentuh pipi Rayyanza dengan malu-malu. Menariknya, Cipung justru memeluk Ameena sehingga membuat bocah perempuan itu salting bukan kepalang.

“Salting gess,” kata Aurel.

Momen playdate Ameena dengan Rayyanza Malik Ahmad ini pun mengundang reaksi para netizen. Mereka bahkan mengaku ikut gemas melihat kebersamaan Ameena dan Rayyanza saat bermain bersama.