HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Punya Momongan di 18 Tahun Pernikahan, Winky Wiryawan Rutin Berbagi ke Anak Yatim

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:24 WIB
Belum Punya Momongan di 18 Tahun Pernikahan, Winky Wiryawan Rutin Berbagi ke Anak Yatim
Winky Wiryawan dan Kenes Andari (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga DJ sekaligus aktor Winky Wiryawan dan Kenes Andari diketahui sudah berlangsung sejak Oktober 2004 silam. Kurang lebih pasangan ini telah menikah selama 18 tahun lamanya.

Akan tetapi, pasangan tersebut hingga kini masih belum kunjung dikaruniai momongan. Kendati demikian, Winky tetap yakin bahwa rezeki yang didapatkannya dari Sang Kuasa, ada yang merupakan bagian untuk disalurkan pada anak.

Lantaran tak punya momongan, Winky memilih untuk berbagi pada anak-anak yatim.

"Tapi kita mikir kalau rezeki yang dikasih ke kami berdua dari yang di atas (Allah) kan harusnya ada rezeki buat anak. karena anak kita gak ada, kita punya program tiap minggu harus ada (berbagi) untuk anak yatim, selalu," ujar Winky, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Jumat (23/6/2023).

Winky Wiryawan dan Kenes Andari

Bukan hanya anak-anak yatim saja. Perhatian Winky Wiryawan dan Kenes Andari pun tertuju pada buah hari dari asisten rumah tangga mereka.

Pasangan ini bahkan tak segan berbagi pada anak-anak yang membutuhkan.

"Selain anak yatim pun, anak-anak dari ART (asisten rumah tangga) dan segala macam kita perhatiin," jelas Winky.

Halaman:
1 2
