HOT GOSSIP

Youtuber Dewa Eka Prayoga Resmi Cerai dengan Wiwin Supiyah, Usai Diduga Poligami

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:13 WIB
Youtuber Dewa Eka Prayoga Resmi Cerai dengan Wiwin Supiyah, Usai Diduga Poligami
Dewa Eka Prayoga cerai (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Youtuber kelahiran Sukabumi, Jawa Barat bernama, Dewa Eka Prayoga yang membuat video tentang bisnis di kanal YouTube dengan nama yang sama dan saat artikel ini dibuat sudah mencapai lebih dari 500 ribu subscribers.

Baru-baru ini Dewa diduga telah melakukan poligami dan sang istri, Wiwin tidak mengetahui hal tersebut. Pada akun media sosial Facebook miliknya, dia mengunggah sebuah tulisan yang berisikan tentang dirinya dan Dewa sudah resmi bercerai.

BACA JUGA:

Dirumorkan Kencan dengan Seorang YouTuber, Park Seo Joon Tak Membantah 

Dewa Eka Prayoga cerai

"Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini, saya dengan kang Dewa Eka Prayoga telah resmi bercerai dengan cara yang baik," tulis Wiwin dalam akun Facebook pribadinya.

Dalam unggahan tersebut juga, Wiwin menuliskan akan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing dan masih berkomitmen untuk mengasuh anak dengan bersama-sama. Namun dalam tulisan tersebut tidak diberitahu alasan bercerai dengan Dewa.

Dengan kabar yang sudah beredar, warganet pun kaget dengan hal tersebut. Karena yang banyak diketahui sang istri alias Wiwin, itu sangat setia dengan Dewa, terlebih saat Dewa mengalami masa-masa sulitnya, Wiwin selalu mendampinginya dan menemaninya saat suaminya sedang mengalami kesulitan.

Di unggahan Wiwin itu, banyak warganet yang berkomentar dan juga mendoakan Wiwin dan keluarganya.

“Semoga Allah merahmati teh Wiwin Supiyah memudahkan segala urusan teteh, dan musibah ini diganti dengan keberkahan yang melimpah.” ucap salah seorang warganet

“Memelukmu dalam doa dari jauh.” Salah satu komentar warganet.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
