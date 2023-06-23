Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Tangga Diambang Perceraian, Shandy Aulia dan David Herbowo Kompak di Acara Sekolah Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:11 WIB
Rumah Tangga Diambang Perceraian, Shandy Aulia dan David Herbowo Kompak di Acara Sekolah Anak
David Herbowo dan Shandy Aulia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo telah sepakat untuk bercerai, meski pernikahan mereka sudah dibina selama 10 tahun lamanya. Meski Shandy menggugat cerai suaminya, bintang Eiffel I'm In Love ini tampaknya tak ingin mengumbar masalah keluarganya ke hadapan publik.

Hingga kini, proses perceraian Shandy dan David pun masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kendati demikian, pasangan ini masih tetap kompak dalam mengurus buah hatinya.

Baru-baru ini, melalui akun Instagram Story miliknya, Shandy Aulia tampak menghadiri acara sekolah sang putri bersama David. Keduanya bahkan terlihat kompak menggunakan pakaian berwarna biru muda.

Keduanya pun terlihat duduk berdampingan saat menyaksikan penampilan Claire di atas panggung. Bahkan, keduanya terlihat sama sekali tak canggung, meski mengetahui bahwa pernikahan mereka berada di ambang perceraian.

Shandy Aulia dan David Herbowo

Dalam unggahannya, baik Shandy maupun David terlihat bahagia saat menyaksikan penampilan Claire. Bahkan keduanya juga sempat mengabadikan momen kebersamaan mereka bersama si kecil Claire.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082990/shandy_aulia-zAnR_large.jpg
Seksinya Shandy Aulia Main Golf, Tampil Chic dengan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/194/3054155/shandy_aulia-RfPB_large.jpg
OOTD Shandy Aulia dalam Balutan Kebaya, Anggun Bagai Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997324/shandy-aulia-unggah-momen-dubai-diterjang-badai-dahsyat-Vnr6RZAlth.jpg
Shandy Aulia Unggah Momen Dubai Diterjang Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996911/shandy-aulia-berjilbab-saat-kunjungi-masjid-sheikh-zayed-ramai-didoakan-dapat-hidayah-XCRg7Gs4sm.jpg
Shandy Aulia Berjilbab saat Kunjungi Masjid Sheikh Zayed, Ramai Didoakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/33/2995131/potret-shandy-aulia-pakai-baju-muslim-saat-liburan-ke-dubai-LxSv9d81Qh.jpg
Potret Shandy Aulia Pakai Baju Muslim saat Liburan ke Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/33/2962038/fokus-bisnis-usai-bercerai-shandy-aulia-akhirnya-buka-gerai-pakaian-offline-FixcXactH4.jpg
Fokus Bisnis Usai Bercerai, Shandy Aulia Akhirnya Buka Gerai Pakaian Offline
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement