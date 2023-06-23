Rumah Tangga Diambang Perceraian, Shandy Aulia dan David Herbowo Kompak di Acara Sekolah Anak

JAKARTA - Shandy Aulia dan David Herbowo telah sepakat untuk bercerai, meski pernikahan mereka sudah dibina selama 10 tahun lamanya. Meski Shandy menggugat cerai suaminya, bintang Eiffel I'm In Love ini tampaknya tak ingin mengumbar masalah keluarganya ke hadapan publik.

Hingga kini, proses perceraian Shandy dan David pun masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kendati demikian, pasangan ini masih tetap kompak dalam mengurus buah hatinya.

Baru-baru ini, melalui akun Instagram Story miliknya, Shandy Aulia tampak menghadiri acara sekolah sang putri bersama David. Keduanya bahkan terlihat kompak menggunakan pakaian berwarna biru muda.

Keduanya pun terlihat duduk berdampingan saat menyaksikan penampilan Claire di atas panggung. Bahkan, keduanya terlihat sama sekali tak canggung, meski mengetahui bahwa pernikahan mereka berada di ambang perceraian.

Dalam unggahannya, baik Shandy maupun David terlihat bahagia saat menyaksikan penampilan Claire. Bahkan keduanya juga sempat mengabadikan momen kebersamaan mereka bersama si kecil Claire.