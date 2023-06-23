Advertisement
Wendy Walters Memukau dengan Kain Batik, Netizen: Kayak Bidadari!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:29 WIB
Wendy Walters Memukau dengan Kain Batik, Netizen: Kayak Bidadari!
Wendy Walters bak bidadari saat menggunakan batik (Foto: IG Wendy)
JAKARTA - Wendy Walters sukses mencuri perhatian berkat penampilannya. Ia tampak konsisten tampil cantik di setiap kesempatan.

Seperti pada penampilannya belakangan ini. Ia tampak sukses tampil memesona dengan segala outfit. Salah satunya dalam balutan kain batik.

Alih-alih mengenakan kain batik untuk rok, Wendy justru tampak menjadikannya kain selendang panjang untuk membuat penampilan elegannya kian dramatis.

Wendy Walters

Dalam potret yang baru-baru ini diunggah di akun Instagramnya, Wendy terlihat tampil cantik dengan atasan seksi berwarna merah dipenuhi dengan detail payet yang membuatnya terlihat mewah.

Atasan berwarna merah tersebut tampak memiliki detail fringe di bagian lengan sehingga membuat penampilannya kian dramatis. Sementara, selendang batik berwarna coklatnya ia hempaskan sehingga tampak berkibar indah.

Penampilan Wendy juga kian mewah dengan mengenakan sepatu boots tinggi transparan dengan detail warna gold. Dalam dua potret yang diunggah tersebut, ia tampak memukau bak model papan atas karena kelihaiannya dalam berpose.

