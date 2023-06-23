Makin Pintar, Rayyanza Tebak Nama Orang Terdekatnya

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Kali ini, kepintaran bayi yang akrab disapa Cipung tersebut menyebutkan nama orang terdekat dibantu sus Rini.

Melalui video unggahan sus Rini di instagram, terlihat Rayyanza yang dikenalkan pemilihan kata nama-nama orang terdekatnya. Saat itu, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut dengan cepat tanggap menjawab sus Rini.

"Masyaallah tabarakallah alhamdulillah semoga Rayyanza tambah pintar dan jadi anak yang soleh," tulis caption sus Rini, dikutip dari akun @riniperdiyanti, Kamis (22/6/2023).

Bukan hanya itu, dalam video terdengar perlahan sus Rini mengenalkan yang mana aa panggilan Cipung kepada Rafathar, Dira dan Irul. Tanpa disangka, semuanya dijawab oleh Cipung dengan benar.

"Dek, sus mau tanya. Eh, jangan dihapus dulu. Yang Aa yang mana? Ini atau ini?" ucap sus Rini kepada Rayyanza.

"Ini Aa," ujar Rayyanza.

"Sekarang cari Dira. D i r a atau D o r a?" kata sis Rini kepada Cipung. "Ini," ujar Cipung.

"Wah bener," tutur sus Rini. "H a r d i atau H a i r u l. Sekarang kalo om Irul yang mana?" kata sus Rini kepada Rayyanza. "Ini," ujar Rayyanza.

"Pinter. Masya Allah," ucap sus Rini sambil disambut usapan tangan Cipung seperti bersyukur.

Tidak terlepas, urusan pertanyaan ringan ini diajukan oleh sus Rini untuk mengenalkan huruf kepada Rayyanza. Apalagi, Cipung masih berusia 1,5 tahun yang memang harus diasah kepintarannya.