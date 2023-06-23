Diisukan Pacari Park Seo Joon, Instagram Xooos Diserbu

SEOUL - YouTuber asal Korea Selatan, Kim Seo Yoon alias Xooos tengah ramai diperbincangkan netizen. Pasalnya, Xooos bikin heboh publik usai diduga berpacaran dengan aktor, Park Seo Joon.

Sayangnya, banyak netizen Korea yang tak terima dengan rumor kencan antara Park Seo Joon dengan Xooos itu. Dilansir Koreaboo, Xooos bahkan mendapat kecaman dan sosial medianya diserbu netizen.

Netizen yang marah berbondong-bondong ke postingan Instagram terbaru penyanyi itu. Mereka menuliskan kata-kata kasar hingga kebencian terhadap xoos.

“Kamu tidak cocok untuk Seo Joon,” ucap netizen.

“Park Seo Joon bisa melakukan jauh lebih baik,” sambung netizen lainnya.

“Aku tidak percaya Park Seo Joon berkencan dengan seseorang yang sangat tidak dewasa sehingga dia terobsesi dengan satu sisi wajahnya. Saya sangat kecewa,” ucap netizen lagi.

Begitu bunyi komentar pedas para netizen di sosial media Instagram Xooos. Mereka seolah mencibir YouTube cantik itu dan mengatakan dirinya tak pantas untuk Park Seo Joon.

Sementara itu, Park Seo Joon sendiri sempat buka suara usai dirinya diisukan berpacaran dengan Xooos. Ucapannya seolah tak membantah maupun membenarkan isu tersebut.

“Dalam situasi saya, saya merasakan banyak tekanan dalam mengungkapkan kehidupan pribadi saya dan sulit untuk mengatakan sesuatu yang penting karena itu adalah bagian dari kehidupan pribadi saya,” katanya.