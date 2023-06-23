Cardi B Sebut Putra Tiri Miliuner Hamish Harding Tak Punya Empati

LOS ANGELES - Rapper Cardi B menyindir keras Brian Szasz, putra tiri miliuner Inggris Hamish Harding, salah satu penumpang kapal selam Titan yang hilang kontak di Atlantik Utara, pada 18 Juni silam.

Sindiran itu dilontarkan sang rapper setelah Brian mengunggah momen dirinya menonton konser Blink-182 di San Diego, Amerika Serikat, pada 20 Juni 2023. Dia mengaku, sempat merasa tidak nyaman berada di konser tersebut.

Namun keluarga memintanya untuk tetap menonton konser Blink-182 karena dia sangat mengidolakan Tom Delonge cs. Dalam unggahannya di Facebook, dia menyebut, karya-karya band tersebut membantunya melewati masa-masa sulit.

Unggahan itulah yang kemudian dikomentari sinis oleh Cardi B. Lewat Insta Story, dia menuliskan, “Banyak orang bilang, ‘Memangnya apa yang harus dia lakukan? Bersedih di rumah? Atau, turun tangan mencari kapal itu?’ Jawabanku adalah ya!”

Pelantun Bodak Yellow itu menambahkan, jika hal serupa terjadi padanya, dia berharap orang-orang terdekatnya bisa lebih berempati. “Kau seharusnya berdiam diri di rumah, bersedih, dan menunggu kabar terbaru tentang ayahmu,” tuturnya.