HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Ad Astra, Brad Pitt Jelajah Ruang Angkasa demi Ayah

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:33 WIB
Sinopsis Film Ad Astra, Brad Pitt Jelajah Ruang Angkasa demi Ayah
Sinopsis Film Ad Astra (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis film Ad Astra akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre fiksi ilmiah psikologis yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh James Gray dan dibintangi Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, dan Donald Sutherland.

Film ini menceritakan tentang seorang Astronot bernama, Roy McBride melakukan misi melintasi tata surya yang tidak kenal ampun untuk mengungkap kebenaran tentang ayahnya yang hilang dan ekspedisinya hancur yang sekarang, 30 tahun kemudian, mengancam alam semesta.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 83% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Ad Astra

Sinopsis Film Ad Astra

Pada akhir abad ke-21, gelombang kekuatan misterius mengancam seluruh kehidupan manusia. Mayor Roy McBride (Brad Pitt) diberi tahu bahwa lonjakan tersebut telah dilacak ke Proyek Lima, sebuah stasiun luar angkasa yang dikirim 29 tahun sebelumnya untuk mencari kehidupan berakal di orbit sekitar Neptunus.

Ayah Roy, diduga meninggal astronot H. Clifford McBride (Tommy Lee Jones), adalah pemimpin proyek tersebut. Diberitahu ayahnya mungkin masih hidup, Roy setuju untuk pergi ke Mars untuk menjalin komunikasi dengannya.

Dalam perjalanan ke pangkalan SpaceCom di sisi jauh Bulan, perompak pemulung menyergap Roy dan rekannya Pruitt (Donald Sutherland). Pruitt mengatakan kepada Roy bahwa kalau dia tidak berhasil menghubungi ayahnya, stasiun Proyek Lima harus diledakan.

Roy melakukan perjalanan ke Mars dengan kapal Cepheus dan setelah awalnya memberi tahu kapten untuk mengabaikan panggilan tersebut dan melanjutkan tanpa gangguan, dia dan kapten mempunyai kewajiban untuk menyelidiki stasiun ruang angkasa biomedis yang menyebarkan sinyal berbahaya.

Roy dan Kapten Tanner (Donnie Keshawarz) naik ke stasiun dan tidak menemukan yang selamat, tetapi diserang oleh primata penelitian yang melarikan diri. Tanner dianiaya sampai mati, tetapi Roy membunuh primata tersebut dengan mencekiknya di dalam airlock.

Lonjakan lain terjadi saat Cepheus mencoba mendarat di Mars. Roy mengambil alih komando dan dengan tenang mendaratkan kapal. Di pangkalan SpaceCom bawah tanah di Mars, Roy mulai merekam pesan suara untuk dikirim ke Proyek Lima dengan harapan Clifford akan merespons.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
