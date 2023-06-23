Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Batman Forever, Teror Mencekam Two Face dan The Riddler

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:27 WIB
Sinopsis Film Batman Forever, Teror Mencekam Two Face dan The Riddler
Sinopsis Film Batman Forever (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis film Batman Forever akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre superhero Amerika yang dirilis pada tahun 1995, disutradarai oleh Joel Schumacher dan dibintangi oleh Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, dan Chris O'Donnell, Michael Gough, dan Pat Hingle.

Film ini diproduksi oleh Tim Burton, berdasarkan karakter DC Comics Batman oleh Bob Kane dan Bill Finger. Angsuran ketiga dari Warner Bros. seri film Batman awal, itu adalah sekuel yang berdiri sendiri Batman Returns.

BACA JUGA:

Pemain, Plot dan Sinopsis Avatar The Last Airbender Live Action 

Sinopsis Film Batman Forever

Menceritakan tentang Batman yang harus melawan mantan jaksa wilayah Harvey Dent, yang sekarang menjadi Two-Face dan Edward Nygma, The Riddler dengan bantuan psikolog asmara dan pemain akrobat sirkus muda yang menjadi partnernya, Robin.

Film ini menerima banyak kritik positif maupun negatif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 39% di situs resmi Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Batman Forever

Di Kota Gotham, pahlawan super Batman (Val Kilmer) meredakan situasi penyanderaan yang diatur oleh penjahat yang dikenal sebagai Two-Face (Tommy Lee Jones), mantan jaksa wilayah Harvey Dent. Kilas balik mengungkapkan bahwa Two-Face dirusak dengan asam oleh mafia Sal Maroni, yang gagal dicegah Batman, menyebabkan Dent mengembangkan kepribadian ganda.

Edward Nygma (Jim Carrey), seorang peneliti eksentrik di Wayne Enterprises, mendekati majikannya, Bruce Wayne yang merupakan identitas asli dari Batman, dengan sebuah penemuan yang dapat mengirimkan sinyal televisi langsung ke otak seseorang.

Bruce ternyata tidak setuju dengan alat tersebut, khawatir dengan dampak yang dihasilkan yang dapat memanipulasi pikiran. Setelah membunuh atasannya dan menganggapnya sebagai bunuh diri, Nygma mengundurkan diri dan merencanakan balas dendam terhadap Bruce, mengirimkan teka-teki kepadanya. Psikolog kriminal Dr. Chase Meridian mendiagnosis Nygma sebagai psikotik.

Bruce menghadiri acara Sirkus Haly bersama Chase. Two-Face membajak acara tersebut dan mengancam akan meledakkan bom kecuali Batman mengungkapkan identitasnya. Acrobat Dick Grayson, anggota termuda Flying Graysons, berhasil melemparkan bom ke sungai, tetapi Two-Face membunuh keluarganya.

Bruce membujuk Dick yatim piatu untuk tinggal di Wayne Manor sebagai lingkungannya, dan Dick menemukan bahwa Bruce adalah Batman. Bertekad untuk membalaskan dendam keluarganya, Dick menuntut untuk bergabung dengan Batman dalam memerangi kejahatan, berharap untuk membunuh Two-Face, tetapi Bruce menolak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
