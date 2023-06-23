Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pemain, Plot dan Sinopsis Avatar The Last Airbender Live Action

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:20 WIB
JAKARTA – Pemain, plot dan sinopsis serial Avatar: The Last Airbender akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Serial televisi ini bergenre fantasi petualangan yang rencana akan tayang di tahun 2024. Serial ini diadaptasi langsung dari serial televisi animasi dengan nama yang sama di tahun 2005–2008.

Pada Agustus tahun 2021, showrunner Albert Kim menuliskan pernyataan yang mengungkapkan kenapa dia bersemangat untuk mengadaptasi acara animasi ikonik tersebut. “Versi live-action tidak hanya dapat dengan setia menerjemahkan apa yang telah dilakukan dalam animasi ini juga dapat menghadirkan dimensi visual baru yang kaya ke dunia yang fantastis,” ucap Kim.

BACA JUGA:

Disney Undur Jadwal Tayang Avengers: The Kang Dynasty hingga Avatar 5 

Pemain Avatar: The Last Airbender Live Action

Avatar: The Last Airbender pertama kali diumumkan pada September 2018, yang akan dikembangkan oleh Albert Kim. Serial ini akan dibintangi oleh Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh), Daniel Dae Kim (Fire Lord Ozai), Maria Zhang (Suki), Tamlyn Tomita (Yukari), Yvonne Chapman (Avatar Kyoshi) dan Casey Camp-Horinek (Gran Gran).

 Pemain, Plot dan Sinopsis Avatar The Last Airbender Live Action

Sinopsis Avatar: The Last Airbender

Serial ini berlatarkan dunia Asiatik yang berada di masa peperangan, di mana orang-orang tertentu dapat menguasai salah satu dari empat elemen klasik, yaitu air, tanah, api, atau udara. Aang (Gordon Cormier), Avatar dan Airbender terakhir yang masih hidup, adalah penghubung antara dunia fana dan dunia roh, dan satu-satunya yang mampu menguasai keempat elemen.

Halaman:
1 2
