The Simpsons Telah Ramalkan Hilangnya Kapal Selam Titan?

JAKARTA - Kabar hilangnya kapal selam wisata Titanic jadi sorotan dunia saat ini. Terlebih, beberapa pihak menilai ada lima miliarder yang ada di dalamnya dikabarkan meninggal dunia karena kehabisan oksigen.

Di sisi lain, sedang ramai di media sosial bahwa kisah naas ini sudah diprediksi The Simpsons.Kartun Amerika Serikat itu lagi-lagi gemparkan dunia dengan prediksi 'mind blowing'.

BACA JUGA: James Cameron Buka Suara soal Meledaknya Kapal Selam Titan

Kejadian kapal selam wisata Titanic sudah diceritakan di dalam kartun tersebut, meski bentuk kapal selam yang hilang tidak sama dengan aslinya.

Dari 4 potongan gambar sketsa kartun The Simpsons yang viral di media sosial, dapat dijelaskan bahwa ada seorang dua pria masuk ke dalam lautan lepas dengan kapal selam.

Kapal selam itu menuju bangkai kapal Titanic yang digambarkan terbelah dua dan berupa kapal yang besar.

Sementara itu, di daratan terpantau ada 2 orang yang mengamati pergerakan kapal selam tersebut. Ini sama dengan yang terjadi pada kapal selam yang hilang bahwa ada 1 orang yang mengendalikan kapal tersebut dari jauh dengan 'joystick' murah yang dibeli di e-commerce.

Nah, bagian menariknya adalah sketsa kartun memperlihatkan kalau kapal selam yang diisi Homer Simpson dan rekannya itu kehabisan oksigen. Itu tergambar dari keterangan 'oxygen low' yang ada di sketsa.

Sama kan dengan situasi yang terjadi dengan kapal selam wisata Titanic yang hilang? Entah ini kebetulan atau bagaimana, tapi The Simpsons hampir selalu bisa memprediksi kejadian besar di dunia ini.

Salah satu cuitan viral mengenai prediksi The Simpsons ini datang dari @kirawontmiss dan sekarang sudah dilihat 18,2 juta netizen. Lebih dari 207 ribu orang menyukai dan 21,2 lainnya ikut membagikan ulang.

BACA JUGA: