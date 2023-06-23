Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

The Simpsons Telah Ramalkan Hilangnya Kapal Selam Titan?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:27 WIB
The Simpsons Telah Ramalkan Hilangnya Kapal Selam Titan?
The Simpsons ramalkan hilangnya kapal selam Titanic (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar hilangnya kapal selam wisata Titanic jadi sorotan dunia saat ini. Terlebih, beberapa pihak menilai ada lima miliarder yang ada di dalamnya dikabarkan meninggal dunia karena kehabisan oksigen.

Di sisi lain, sedang ramai di media sosial bahwa kisah naas ini sudah diprediksi The Simpsons.Kartun Amerika Serikat itu lagi-lagi gemparkan dunia dengan prediksi 'mind blowing'.

The Simpsons Telah Ramalkan Hilangnya Kapal Selam Titan?

Kejadian kapal selam wisata Titanic sudah diceritakan di dalam kartun tersebut, meski bentuk kapal selam yang hilang tidak sama dengan aslinya.

Dari 4 potongan gambar sketsa kartun The Simpsons yang viral di media sosial, dapat dijelaskan bahwa ada seorang dua pria masuk ke dalam lautan lepas dengan kapal selam.

Kapal selam itu menuju bangkai kapal Titanic yang digambarkan terbelah dua dan berupa kapal yang besar.

Sementara itu, di daratan terpantau ada 2 orang yang mengamati pergerakan kapal selam tersebut. Ini sama dengan yang terjadi pada kapal selam yang hilang bahwa ada 1 orang yang mengendalikan kapal tersebut dari jauh dengan 'joystick' murah yang dibeli di e-commerce.

Nah, bagian menariknya adalah sketsa kartun memperlihatkan kalau kapal selam yang diisi Homer Simpson dan rekannya itu kehabisan oksigen. Itu tergambar dari keterangan 'oxygen low' yang ada di sketsa.

Sama kan dengan situasi yang terjadi dengan kapal selam wisata Titanic yang hilang? Entah ini kebetulan atau bagaimana, tapi The Simpsons hampir selalu bisa memprediksi kejadian besar di dunia ini.

Salah satu cuitan viral mengenai prediksi The Simpsons ini datang dari @kirawontmiss dan sekarang sudah dilihat 18,2 juta netizen. Lebih dari 207 ribu orang menyukai dan 21,2 lainnya ikut membagikan ulang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/10/206/2576532/the-simpsons-akan-memperkenalkan-karakter-tuli-dalam-episode-terbarunya-bd2ffG0nUm.jpg
The Simpsons akan Memperkenalkan Karakter Tuli dalam Episode Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/10/33/1537908/cerita-donald-trump-jadi-presiden-as-di-kartun-the-simpson-2AuEibldX2.jpg
Cerita Donald Trump Jadi Presiden AS di Kartun The Simpson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/10/33/1537849/prediksi-kartun-the-simpson-tepat-donald-trump-jadi-presiden-as-9sBhQQalBF.jpg
Prediksi Kartun The Simpson Tepat, Donald Trump Jadi Presiden AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/13/206/1180751/bir-favorit-homer-the-simpsons-akan-jadi-kenyataan-x0gGlVIYSp.jpg
Bir Favorit Homer "The Simpsons" Akan Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/10/33/1116391/pencipta-the-simpsons-meninggal-dunia-akibat-kanker-oBbcsVfy6r.jpg
Pencipta The Simpsons Meninggal Dunia Akibat Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/10/06/33/511914/lj6JwAgx0n.jpg
Serial Kartun The Simpsons Terancam Dihentikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement