Gal Gadot Kembali Berperan Jadi Wonder Woman?

Gal Gadot bocorkan kemungkinan dirinya akan kembali berperan dalam film Wonder Woman 3. (Foto: Instagram/@galgadot)

LOS ANGELES - James Gunn sempat mengungkapkan, DC Studios tidak akan melanjutkan produksi Wonder Woman 3, pada Desember 2022. Namun tampaknya, Gal Gadot belum akan pensiun menjadi Diana Prince alias Wonder Woman.

“Kami sedang menggarap sesuatu. Ketika semuanya selesai, kalian semua akan tahu kejutan apa yang akan datang,” ujarnya kepada Entertainment Tonight saat menghadiri Tudum A Global Fan Event di Sao Paulo, Brasil, pada 17 Juni silam.

Sayang, Gal Gadot tak menjelaskan secara rinci apakah Wonder Woman 3 akan kembali digarap atau karakter superhero itu akan kembali muncul dalam proyek DC Universe lainnya.

Desember 2022, Gal Gadot sempat mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menghidupkan karakter Wonder Woman. Dia mengaku antusias dengan penggarapan sekuel ketiga film tersebut.

“Beberapa tahun lalu, aku dipercaya memerankan Wonder Woman. Aku sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Lebih dari segalanya, aku berterima kasih kepada fans. Tak sabar membagikan babak baru film ini kepada kalian,” kicaunya.