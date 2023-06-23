Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2 Musisi Indonesia Berkarya di Bawah Label Amerika Serikat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |04:01 WIB
2 Musisi Indonesia Berkarya di Bawah Label Amerika Serikat
Samrei dan Fortebeats (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi ditorehkan dua musisi Indonesia, yakni Samrei dan Fortebeats. Mereka kini berkarya dan merilis lagu di bawah naungan label Amerika Serikat, Astralwerks Records.

Samrei, produser muda yang baru saja merampungkan lagu bertajuk Show Me. Sementara, ada pula Fortebeats yang mengaransemen ulang alias meremix hits single milik Jonas Blue, Perfect Stranger.

Samrei keluar sebagai 1st winner dan Fortebeats menjadi remix winner di ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2022 yang diinisiasi oleh Iceperience.id.

Samrei dan Fortebeats

njelaskan, proses pembuatan single sangat menantang karena ia menetapkan standar yang tinggi. Pasalnya, project single ini akan bersanding dengan karya-karya musisi internasional yang berada di bawah naungan Astralwerks Record.

“Saya membuat pressure ke diri sendiri karena nanti lagu ini bakal masuk ke Astralwerks bersama lagu-lagu mereka yang keren, jadi saya harus total dalam membuat karya ini. Makanya, saya membuat karya seapik mungkin. Show Me You Miss Me menonjolkan bagian sound design, selain itu dari segi aransemen dan komposisi juga ditambahkan elemen Disco, Funk dan Synthwave dengan berbagai fx modulasi sehingga lagu dan musiknya akan memiliki karakter yang unik,” jelas Samrei.

Show Me menceritakan luapan hati seseorang yang patah hati dan merindukan cinta. Kata Samrei, dirinya dan pihak Astralwerks melakukan brainstorming dengan mencoba sesuatu yang tidak biasa seperti menggabungkan lirik-lirik sedih dan melankolis dengan musik yang upbeat dan groovy.

“Meskipun lirik lagunya sedang patah hati, musiknya tetap sedikit bersemangat sehingga akan asik didengar,” tambah Samrei.

