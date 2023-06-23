Konser Muzika Lawak Nusantara, Gabungkan Komedian Indonesia dan Malaysia

JAKARTA - Konser Muzika Lawak Nusantara dihelat pada 19 Agustus 2023 di Stadium Malawati Shah Alam Malaysia. Acara ini akan menggabungkan pelawak dari Malaysia dan Indonesia di atas satu pentas.

Mereka yang terlibat adalah pelawak Malaysia, Zero yang menggabungkan trio adik beradik, Sharif, Atu dan Melati, Bocey yang menggabungkan Achey dan Fad serta pelawak dari Indonesia iaitu Rina Nose, Sule dan Aziz Gagap.

Konser Muzika Lawak Nusantara dihelat untuk untuk memberi penghargaan kepada pelawak dan industri komedi antara kedua negara.

"Objektif utamanya adalah untuk menghargai pelawak-pelawak dari Malaysia dan Indonesia di mana, pelawak menjadi pemain industri yang dilihat hanya mengisi slot-slot kecil di kaca TV," ujar Azroy, Pengarah Mesaton Ventures.