HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Muzika Lawak Nusantara, Gabungkan Komedian Indonesia dan Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |02:01 WIB
Konser Muzika Lawak Nusantara, Gabungkan Komedian Indonesia dan Malaysia
Konser Muzika Lawak Nusantara (Foto: ist)
JAKARTA - Konser Muzika Lawak Nusantara dihelat pada 19 Agustus 2023 di Stadium Malawati Shah Alam Malaysia. Acara ini akan menggabungkan pelawak dari Malaysia dan Indonesia di atas satu pentas.

Mereka yang terlibat adalah pelawak Malaysia, Zero yang menggabungkan trio adik beradik, Sharif, Atu dan Melati, Bocey yang menggabungkan Achey dan Fad serta pelawak dari Indonesia iaitu Rina Nose, Sule dan Aziz Gagap.

Konser Muzika Lawak Nusantara dihelat untuk untuk memberi penghargaan kepada pelawak dan industri komedi antara kedua negara.

Konser Muzika Lawak Nusantara

"Objektif utamanya adalah untuk menghargai pelawak-pelawak dari Malaysia dan Indonesia di mana, pelawak menjadi pemain industri yang dilihat hanya mengisi slot-slot kecil di kaca TV," ujar Azroy, Pengarah Mesaton Ventures.

