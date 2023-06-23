Baru Kehilangan Sahabat, Marcell Siahaan Ajak Apresiasi Kenangan dengan Single Terbaru

JAKARTA - Marcell Siahaan kembali merilis single terbaru bertajuk Kenangan Abadi. Ia kembali meramaikan industri musik Tanah Air dengan karya yang fresh.

Marcell dalam live Instagram Okezone bercerita mengenai lagu tersebut. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bermakna tentang kenangan yang terekam di benak seseorang.

"Kenangan Abadi ditulis oleh teman saya Ardian Suryana. Beliau mempercayakan saya. Menyanyikan lagu ini cerita tentang kenangan akan seseora g, masa lalu, dan segala seusatu yang bisa jadi indah dan bisa jadi menyakitkan," ujar Marcell pada Jumat (23/6/2023).

"Pada kahirnya setelah sekian lama kenangan itu tersimpan enggak akan pernah lekang oleh waktu. Kadang-kadang tinggal merenung, ingat-ingat , keluar dari kompartemen itu dari kepala kita. Apresiasi kita pada kenangan, apapaun itu sudah terjadi terjadilah," sambungnya.