HOME CELEBRITY MUSIK

Jadwal Konser Coldplay di Bangkok Bertambah, Jadi 2 Hari!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |20:26 WIB
Jadwal Konser Coldplay di Bangkok Bertambah, Jadi 2 Hari!
Coldplay. (Foto: Instagram/@coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Coldplay menambah jadwal konsernya di Bangkok, Thailand. Band asal Inggris itu semula hanya akan manggung pada 3 Februari 2024.

Informasi ini diketahui dari akun Instagram resmi Coldplay. Terlihat, jadwal konser baru di Rajamanggala National Stadium pada 4 Februari 2024.

Tiket konser Coldplay di Asia dan Australia nyaris ludes. Tersisa kuota di Manila, Filipina, di Philippine Arena pada 20 Januari 2024 selain di Bangkok.

Untuk jadwal konser baru di Bangkok sendiri, penjualan tiket hari kedua masih akan djbuka pada Jumat, 30 Juni 2023

Unggahan Coldplay tersebut langsung digeruduk netizen dari berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak yang masih berharap agar Indonesia juga diberikan kesempatan agar jadwal konsernya bertambah.

1 2
