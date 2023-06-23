Bikin Nostalgia, Ini Deretan Lagu Tiket Band yang Populer

JAKARTA - Peninta musik Tanah Air pasti tak asing dengan band yang satu ini. Grup band dengan genre pop rock ini populer di era 2000-an.

Grup band asal Jakarta dengan personel Aqi Singgih ini debut album pada 2001. Ada beberapa lagu yang populer dari ketujuh album yang telah dirilis.

Lantas, apa saja lagu hits Tiket Band yang bikin nostalgia? Simak penjelasannya berikut.

1. Hanya Kamu yang Bisa

Pencinta musik kelahiran 80-an atau 90-an pasti tak asing dengan lagu Hanya Kamu yang Bisa. Lagu ini masuk jajaran lagu hits pada zamannya.

Lagu ini pas menjadi lagu yang dinyanyikan ketika sedang jatuh cinta. Aransemen dan liriknya yang easy listening mudah membuat pendengarnya terngiang-ngiang.