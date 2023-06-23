Arize Warnai Industri Girlband Indonesia

JAKARTA – Industri musik Indonesia akan kedatangan wajah baru, girl grup baru bernama ARIZE, akan datang dan juga penuh talenta. Grup ini beranggotakan Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira, untuk menjadi pusat perhatian dengan single pre debut mereka yang sangat dinantikan.

ARIZE nantinya akan hadir untuk memikat penontonnya dengan bakat yang dimiliki oleh masing-masing member, harmoni yang memukau, dan penampilan yang luar biasa. Masing-masing member ARIZE yang usianya masih muda akan memperlihatkan beragam keterampilan dan pengalaman, menciptakan suasana yang baru dan tangguh dalam industri musik.

Vokal Allequa yang kuat, melodi Amabelle yang penuh perasaan, gerakan tarian energik Nabila, penampilan panggung Ray yang karismatik, dan penampilan yang serba bisa dari Seira akan bersatu untuk membuat sinergi yang pasti akan membuat semua penonton kagum dan terpesona.

Single pre debut ARIZE yang akan dirilis pada tanggal 23 Juni 2023 akan menjadi inovasi baru di industri musik Indonesia, khususnya genre Pop. Tiga single mereka dibuat dengan serius oleh produser dan penulis lagu yang hebat, menampilkan bakat luar biasa dengan menetapkan nada indah untuk lintasan musik masa depan.

Banyak harapan dari penonton dan calon penggemar nantinya dapat membuat gerakan baru dan juga menarik yang bisa menyatu dengan semua orang dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia maupun luar negeri.

"Kami sangat senang memperkenalkan ARIZE kepada kalian semua," kata Amabelle, juru bicara girl grup tersebut.

Seira, selaku member dari Arize mengatakan hal ini masih awal dari perjalanan girl grup yang mereka buat ini. Dirinya dan juga member yang lainnya, tidak sabar untuk menunjukan karya yang mereka buat dengan serius dari setiap member kepada semua orang, dan berharap bisa diterima oleh banyak orang.

