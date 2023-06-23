Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata, Lagu I Miss You But I Hate You dari Slank Punya Judul Awal yang Aneh

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |00:30 WIB
Ternyata, Lagu I Miss You But I Hate You dari Slank Punya Judul Awal yang Aneh
Ternyata Lagu I Miss You But I Hate You dari Slank Punya Judul Awal yang Aneh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata lagu I Miss You But I Hate You dari Slank punya judul awal yang aneh. Lagu tersebut adalah salah satu track dari album 'Virus Roadshow' yang dirilis pada 2002.

Berkat lagu tersebut, Bimbim cs sukses memenangkan penghargaan AMI Award sebagai Lagu Rock Terbaik. Tidak banyak yang tahu, lagu itu menyimpan sejarah tersendiri saat perilisannya.

Drummer Slank Bimbim mengaku, lagu I Miss You But I Hate You sebenarnya punya judul awal yang cukup aneh. Pasalnya, lagu tersebut memiliki awalan Bahasa Indonesia yang terdengar kurang pas.

Ternyata, Lagu I Miss You But I Hate You dari Slank Punya Judul Awal yang Aneh

"Dulu, judulnya bukan Bahasa Inggris. Tapi judul awalnya Aku Benci tapi Rindu Kamu," ujar Bimbim sambil tertawa dikutip dari channel YouTube Slank Suka2, pada 21 Juli 2023.

Bimbim menambahkan, lagu I Miss You But I Hate You sebenarnya sudah digarap cukup lama. Awalnya lagu tersebut diperuntukkan untuk Potlot Band yang ingin menamai lagu tersebut dalam Bahasa Indonesia.

Bahkan lirik lagu tersebut masih menyebutkan kata pager yang merupakan alat komunikasi yang sering digunakan anak tahun '90-an. Namun karena rilis pada 2002, Slank mengganti liriknya menjadi SMS karena teknologi komunikasi telah berkembang.

“Dulu kan anak-anak muda pakai pager. Namun karena saat dirilis sudah ada SMS, mereka jadinya pindah ke SMS," kata Kaka. Bimbim menimpalinya dengan, "Mungkin, kalau rilisnya sekarang sudah bukan SMS lagi ya, tapi WhatsApp."

Dalam podcast tersebut Bimbim juga mengungkapkan bahwa lagu I Miss You But I Hate You merupakan track tambahan untuk mengisi album 'Virus Roadshow'. Mereka tidak menyangka jika lagu tersebut booming dan mendapat AMI Award pada 2002.

"Karena kami cuma mengeluarkan single, jadi lebih dieksplore. Kami tambahkan sentuhan DJ di dalamnya," imbuh Kaka.

 BACA JUGA:

1 2
