Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Melayu Total, Festival Musik Pentastik Siap Digelar di 8 Kota

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:35 WIB
Melayu Total, Festival Musik Pentastik Siap Digelar di 8 Kota
A
A
A

JAKARTA - Festival musik Pentastik siap digelar di delapan kota besar Indonesia. Acara ini menambah daftar festival musik akhir pekan di 2023 ini.

Hadir dalam konsep berbeda, Pentastik digadang akan menjadi festival musik yang memberikan warna segar dan pengalaman menarik dalam ranah konser di Tanah Air.

Betapa tidak, acara yang diprakarsai oleh promotor Visinesia Live ini siap menghadirkan pertunjukan seni musik pop “metal” alias melayu total.

"Kita banyak melibatkan sejumlah musisi besar dan bisa di bilang legendaris di genre pop melayu juga dangdut, untuk ditampilkan dalam satu panggung festival. Lewat tema “Hits Metal” (melayu total) yang kita usung, penonton akan dibuat bergoyang sepanjang pertunjukan! ” ujar Dipta, Director Visinesia Live dalam keterangan resmi yang diterima awak media, Kamis (22/6/2023).

Rencananya, Pentastik akan digelar di delapan kota besar di Indonesia yakni Bandung, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Medan, Lampung, Pekanbaru, dan ditutup di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/205/3031120/gaia_music_festival-RXNk_large.jpg
Gaia Music Festival 2024 Siap Digelar, Suguhkan Konser Jazz yang Cozy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027517/mnc-media-entertainment-gelar-lmac-super-hitz-fest-2024-hadirkan-musisi-papan-atas-indonesia-ZWiHkGEUEX.jpeg
MNC Media & Entertainment Gelar LMAC Super Hitz Fest 2024, Hadirkan Musisi Papan Atas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026771/polisi-amankan-ketua-panitia-lentera-festival-di-rumah-seorang-ustadz-YOMRPdm86V.jpg
Polisi Amankan Ketua Panitia Lentera Festival di Rumah Seorang Ustadz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025515/oknum-penonton-lentera-festival-jarah-peralatan-vendor-imbas-konser-ricuh-edc26WAQmm.jpg
Oknum Penonton Lentera Festival Jarah Peralatan Vendor Imbas Konser Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/205/3015600/kind-of-dream-festival-2024-hadirkan-deretan-dj-internasional-hingga-onadio-leonardo-GqKZICrIAl.jpg
Kind of Dream Festival 2024 Hadirkan Deretan DJ Internasional hingga Onadio Leonardo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/205/2984239/tuan-tigabelas-hingga-dj-eone-akan-meriahkan-dcdc-ngabuburit-extra-2024-di-medan-pzk58VyoXc.jpg
Tuan Tigabelas hingga DJ Eone Akan Meriahkan DCDC Ngabuburit Extra 2024 di Medan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement