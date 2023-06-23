Melayu Total, Festival Musik Pentastik Siap Digelar di 8 Kota

JAKARTA - Festival musik Pentastik siap digelar di delapan kota besar Indonesia. Acara ini menambah daftar festival musik akhir pekan di 2023 ini.

Hadir dalam konsep berbeda, Pentastik digadang akan menjadi festival musik yang memberikan warna segar dan pengalaman menarik dalam ranah konser di Tanah Air.

Betapa tidak, acara yang diprakarsai oleh promotor Visinesia Live ini siap menghadirkan pertunjukan seni musik pop “metal” alias melayu total.

"Kita banyak melibatkan sejumlah musisi besar dan bisa di bilang legendaris di genre pop melayu juga dangdut, untuk ditampilkan dalam satu panggung festival. Lewat tema “Hits Metal” (melayu total) yang kita usung, penonton akan dibuat bergoyang sepanjang pertunjukan! ” ujar Dipta, Director Visinesia Live dalam keterangan resmi yang diterima awak media, Kamis (22/6/2023).

Rencananya, Pentastik akan digelar di delapan kota besar di Indonesia yakni Bandung, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Medan, Lampung, Pekanbaru, dan ditutup di Jakarta.