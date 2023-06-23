Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita God Bless Dimarahi Tetangga karena Berisik saat Bikin Lagu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:52 WIB
Cerita God Bless Dimarahi Tetangga karena Berisik saat Bikin Lagu
Cerita God Bless dimarahi tetangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - God Bless menceritakan momen ketika tengah membuat lagu di era 1970an dulu. Siapa sangka, para personel God Bless sempat dimarahi tetangganya yang merasa terganggu dengan kegiatan mereka.

Hal ini diceritakan kembali oleh Donny Fattah yang merupakan bassist God Bless. Ia mencoba mengingat momen God Bless menciptakan lagu dengan susah payah.

"Kalau cerita ini panjang sekali. Tahun 70 itu amplifier sangat sulit, mixer juga jarang. Beda sama sekarang. Tahun 80 itu sedikit sekali adanya. Jadi kami sudah mendobrak dunia musik dari empat generasi ya kami sudah ada disitu sampai sekarang," ujar Donny Fattah di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

 God Bless

Menurutnya, musisi zaman sekarang sudah sangat dimanjakan dengan kemajuan teknologi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan era God Bless dulu.

God Bless dulu juga sering berkumpul di luar rumah untuk menciptakan lagu. Suatu hari, Donny Fattah pernah membuat lagu dengan gitar akustik. Gitar itu juga ia pinjam dari temannya.

Dia pun dimarahi salah satu tetangganya yang merasa terganggu.

"Saya pernah buat lagu itu dibuat di bawah lampu, dengan gitar kopong yang saya pinjam dari teman. Dilempar sesuatu sama tetangga karena dibilang berisik. Ya beda sekali dengan sekarang ya, tempat studio musik sudah banyak," lanjutnya.

