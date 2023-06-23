Karya Solo Jimin BTS Diakui sebagai Album dan Lagu K-Pop Terbaik 2023 oleh Billboard hingga Rolling Stone

SEOUL - Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, album FACE milik Jimin BTS dengan lagunya 'Like Crazy' langsung mencuri perhatian global!

Beberapa outlet media besar bahkan sampai menempatkan karya solo Jimin BTS tersebut di posisi yang membanggakan.

Salah satunya ada Consequence yang memiliki daftar 'Best Song of 2023 so far' atau lagu terbaik di tahun 2023 sejauh ini. Di antara musisi barat, terselip nama Jimin BTS dengan lagunya 'Like Crazy'.

Lagu tersebut bertengger di posisi ke-18. Consequence menyebut lagu 'Like Crazy' ini sebagai 'pertunjukan sempurna'.

BACA JUGA: Momen Ayu Ting Ting dan Bilqis Kunjungi Kafe Milik Ayah Jimin BTS di Korea

"Vokalnya yang memikat, kekuatan bintang yang magnetis, dan keterampilan menari yang luar biasa," tulis Consequence, dikutip pada Jumat (23/6/2023).

Consequence bukan satu-satunya media internasional yang mengakui apiknya karya solo Jimin BTS. Tak ketinggalan juga lagu 'Like Crazy' tercantum pada posisi ke-30 di lagu-lagu terbaik 2023 pilihan Billboard.

BACA JUGA: 5 Fakta Menarik Penggarapan Squid Game Season 2

Billboard pun meninjau kembali debut Jimin di tangga lagu Hot 100 dengan minggu penjualan terbesar untuk artis solo Korea. Hingga saat itu, fenomena K-Pop di musik mainstream Amerika Serikat dikaitkan dengan karya BTS.