7 Drakor Populer Lee Min Ho yang Dapat Rating Tinggi

Drakor Populer Lee Min Ho yang Dapat Rating Tinggi (The Legends of the Blue Sea/SBS)

SEOUL - Deretan drama (drakor) populer Lee Min Ho yang mendapatkan rating tinggi. Diketahui, Lee Min Ho merupakan salah satu aktor Korea yang cukup sukses. Setiap drama maupun film yang diperankannya pun selalu mendulang kesuksesan hingga meraih rating yang tinggi.

Apa saja drama populer Lee Min Ho yang mendapatkan rating tinggi? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Boys Over Flowers (2009)

Membicarakan Lee Min Ho rasanya tak lengkap tanpa menyebut drama Boys Over Flowers yang tayang pada 2009 lalu. Apalagi, drama tersebut bisa dibilang sebagai drama hits yang membuat nama Lee Min Ho semakin melambung di layar kaca.

Dalam drama tersebut, ia beradu akting dengan Goo Hye Sun. Drama tersebut menceritakan tentang seorang gadis miskin yang masuk ke SMA elit dan bertemu dengan F4, geng empat orang cowok yang kaya raya.

2. Personal Taste (2010)





Setelah drama Boys Over Flowers, Lee Min Ho pernah beradu akting dengan Son Ye Jin dalam drama Personal Taste. Drama tersebut bercerita tentang seorang pria yang mengincar rumah dengan desain istimewa demi proyek pembuatan museumnya.

BACA JUGA: 5 Fakta Menarik Penggarapan Squid Game Season 2

Namun, untuk mendapatkan rumah itu ia harus berpura-pura sebagai seorang penyuka sesama jenis demi bisa tinggal bersama seorang wanita. Seiring berjalannya waktu, Lee Min Ho sering memberikan saran pada Son Ye Jin yang sedang patah hati karena ditinggal menikah oleh pacarnya hingga akhirnya saling jatuh cinta.