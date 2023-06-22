Mahalini Rasakan Kehadiran Lina Zubaedah dan Ibundanya Saat Ziarah

JAKARTA - Penyanyi Mahalini diketahui sempat berziarah ke makam ibunda Rizky Febian sebelum mereka menggelar acara pertunangan pada 7 Mei 2023 lalu. Akan tetapi ketika berkunjung ke sana, perempuan yang akrab disapa Lini ini mengaku sempat merasakan sesuatu yang aneh di makam Lina Zubaedah.

Pelantun Sial ini mengatakan bahwa dirinya memang cukup sensitif terhadap keberadaan mahluk halus. Hal itu membuatnya sempat merasakan kesedihan dan tubuhnya pun terasa berat seperti ada yang menungganginya di belakang ketika berziarah ke makam calon ibu mertuanya.

"Jadi kemarin sebelum tunangan H-berapa ya lupa, ziarah ke makam mamanya,” ungkap Mahalini di podcast Denny Sumargo.

“Nah, gue itu kan orangnya sensitif banget terus tiba-tiba gue ngerasa sedih banget ya, gak ada angin gak ada hujan rasanya pengin nangis gitu, nah pada saat itu gue ngerasa badan berat banget, nahan nangis," sambungnya.

Menariknya, perempuan 23 tahun ini justru mengatakan bahwa salah satu saudara Iky yang ikut berziarah sempat melihat sosok Lina Zubaedah di pemakaman. Bahkan, ia juga sempat melihat sosok ibunda Mahalini disana.

Lebih lanjut, pelantun 'Sisa Rasa' itu menyebut jika salah satu paman dari Rizky Febian yang ikut ziarah melihat kehadiran Lina Jubaedah. Bahkan, almarhum ibunda Mahalini juga ikut hadir di makam tersebut.

Hal tersebut disadarinya ketika paman dari Iky menanyakan soal ciri-ciri ibundanya.

"Bingung kenapa kok sedih banget. Terus akhirnya pas pulang, om nya nanya, 'Mama kamu itu orangnya gimana?' Gue tahu nih arahnya mau kemana, kayaknya dia ngeliat nih," ucap Mahalini.