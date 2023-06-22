Hamil Sebelum Menikah, Doddy Sudrajat Salahkan Puput Tak Bisa Jaga Aurat

JAKARTA - Perseteruan antara Doddy Sudrajat dan Puput tampaknya semakin memanas. Bagaimana tidak, baru-baru ini pemilik nama asli Roy Pujiarti tersebut baru saja melayangkan dua laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan bahwa mantan suaminya melakukan dugaan penelantaran anak dan juga pencemaran nama baik.

Mengetahui bahwa dirinya dilaporkan oleh Puput dengan dua laporan berbeda, Doddy pun mengaku sangat kecewa. Bahkan, ia sempat memberi ultimatum pada Puput, sampai menganggap bahwa mantan istrinya tersebut tak bisa menjaga diri saat mereka belum berstatus sebagai suami istri.

"Sebenarnya aib dan tidak dibuka, karena kesabaran Daddy ada batasnya seharusnya tidak dibuka, kan aib buat dia sendiri. Sebagai wanita tidak bisa menjaga, auratnya dan seharusnya tidak seperti itu," kata Doddy Sudrajat, Kamis (22/6/2023).

Sementara itu, bukan tanpa sebab pria yang akrab disapa Daddy ini belakangan tak mau mengakui bahwa Aisyah adalah darah dagingnya. Sebab, Puput rupanya sudah terlebih dahulu hamil sebelum mereka menikah pada 2016 silam.

Mengakui bahwa dirinya dan Puput sempat melakukan hubungan intim sebelum menikah, nyatanya Doddy Sudrajat tetap ragu bahwa Aisyah adalah anaknya. Sebab, ia menyebut jika kala itu dirinya dan Puput sama-sama masih memiliki kekasih.

"Bukan karena Daddy tidak mengakui, karena selain Daddy ada pria lain lah, istilahnya bercocok tanam juga," jelas ayah Mayang Lucyana Fitri itu.

Dalam kesempatan itu, Doddy juga sempat menyinggung soal kasus dugaan penelantaran anak dilaporkan Puput ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 16 Juni 2023 lalu. Menurutnya, ada sesuatu yang janggal dan aneh dalam laporan dilayangkan mantan istrinya.