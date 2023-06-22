Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan 10 Tahun Lalu, Gideon Tengker Ngaku Baru Cerai dengan Rieta Amilia pada 2017

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:18 WIB
Bukan 10 Tahun Lalu, Gideon Tengker Ngaku Baru Cerai dengan Rieta Amilia pada 2017
Gideon Tengker (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Permasalahan Gideon Tengker dengan mantan istrinya, Rieta Amilia Beta masih terus berlanjut. Diketahui, Gideon Tengker telah menggugat Rieta Amilia Beta ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait harta gono-gini sejak 31 Mei lalu.

Gideon bersama tim kuasa hukumnya baru saja menjalani sidang perdana atas gugatan tersebut hari ini. Namun, sidang itu terpaksa ditunda karena surat panggilan yang dikirim Pengadilan ke Rieta Milia salah alamat.

Seusai persidangan, gitaris grup band Drakhma itu menyampaikan alasan menggugat ibunda Nagita Slavina tersebut.

"Saya cuma minta hak saya. Hak dari seluruh perceraian yang resmi. Itu saja. Rumah saya juga dipakai, 20 tahun dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Tidak layak ditempati lagi," kata gitaris berusia 69 tahun tersebut, Kamis (22/6/2023).

Rieta Amalia (Instagram)

Menurutnya, seluruh aset yang dimiliki Rieta harus dibagi-bagi setelah mereka resmi bercerai pada 2017 lalu. Sebab, kata Gideon, aset itu diperoleh secara bersama-sama saat keduanya menjalin hubungan suami istri.

"Itu kan hukumnya siapa pun yang berhasil, kalau cerai dia harus berbagi," ucapnya.

Kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral, juga menyampaikan hal senada. Dia juga membeberka alasan kliennya baru mengajukan gugatan perdata terhadap Rieta setelah bercerai enam tahun silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174912//mario_g_klau-ChLx_large.JPG
Mario G Klau Siapkan Single Baru, Katanya Lebih Easy Listening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174877//elsa_japasal-6m17_large.jpg
Elsa Japasal Ngaku Deg-degan dengan Single Terbaru, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174859//syifa-A5xG_large.jpg
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174781//ashanty-NlSE_large.jpg
Respons Ashanty Usai Dituding Rampas Barang Eks Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174726//afgan-0S7n_large.jpg
Afgan Akui Lebih Selektif Pilih Teman usai Berhaji 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement