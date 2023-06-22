Bukan 10 Tahun Lalu, Gideon Tengker Ngaku Baru Cerai dengan Rieta Amilia pada 2017

JAKARTA - Permasalahan Gideon Tengker dengan mantan istrinya, Rieta Amilia Beta masih terus berlanjut. Diketahui, Gideon Tengker telah menggugat Rieta Amilia Beta ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait harta gono-gini sejak 31 Mei lalu.

Gideon bersama tim kuasa hukumnya baru saja menjalani sidang perdana atas gugatan tersebut hari ini. Namun, sidang itu terpaksa ditunda karena surat panggilan yang dikirim Pengadilan ke Rieta Milia salah alamat.

Seusai persidangan, gitaris grup band Drakhma itu menyampaikan alasan menggugat ibunda Nagita Slavina tersebut.

"Saya cuma minta hak saya. Hak dari seluruh perceraian yang resmi. Itu saja. Rumah saya juga dipakai, 20 tahun dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Tidak layak ditempati lagi," kata gitaris berusia 69 tahun tersebut, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, seluruh aset yang dimiliki Rieta harus dibagi-bagi setelah mereka resmi bercerai pada 2017 lalu. Sebab, kata Gideon, aset itu diperoleh secara bersama-sama saat keduanya menjalin hubungan suami istri.

"Itu kan hukumnya siapa pun yang berhasil, kalau cerai dia harus berbagi," ucapnya.

Kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral, juga menyampaikan hal senada. Dia juga membeberka alasan kliennya baru mengajukan gugatan perdata terhadap Rieta setelah bercerai enam tahun silam.