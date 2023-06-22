Sempat Tak Pede Jadi Influencer, Jesslyn Anastasia Akui Dirinya Introvert

JAKARTA - Jesslyn Anastasia dikenal sebagai seorang fashion desainer dan juga influencer yang memiliki 75 ribu lebih followers di sosial media. Ia bahkan dikenal sebagai influencer yang sukses lewat konten seputar beauty, fashion, serta lifestyle.

Menariknya, keputusan Jesslyn untuk menjadi seorang influencer berawal dari desakan sang kakak, Steven Setiono. Meski sempat menolak karena kurang percaya diri, Jesslyn pun akhirnya luluh dan menerima saran dari kakaknya yang juga didukung oleh keluarga.

"Awalnya saya fashion designer dari tahun 2015-2019, terus stop kerja, dan pada tahun 2021 saya join dengan koko saya, Steven Setiono," ungkap Jesslyn kepada awak media.

"Dari dulu saya sudah disuruh ikut ke dunia influencer tapi saya menolak terus, dan karena support mama juga keluarga akhirnya masuk," tambahnya.

Pemilik akun Instagram @jesslynanastasias ini mengatakan bahwa dirinya sebetulnya merupakan sosok yang introvert. Sehingga ia sempat mengalami kendala ketika diminta untuk membuat konten.

Lucunya, Jesslyn kerap merasa aneh ketika berada di depan kamera.

"Saya tidak pede di depan kamera, awalnya susah, awkward gitu. Sulit kalau setiap hari harus update di sosmed ya, apalagi memang dasarnya saya introvert," jelasnya.